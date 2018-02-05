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أسامة سرايا: حرب ضروس ضد مصر من أجل منعها من الدخول لسوق الغاز

الإثنين، 05 فبراير 2018 10:44 م
أسامة سرايا: حرب ضروس ضد مصر من أجل منعها من الدخول لسوق الغاز الكاتب أسامة سرايا


الدقهلية شريف الديب
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قال أسامة سرايا الكاتب الصحفى إن مؤامرات تحاك ضد مصر منذ عشرات السنين، وذلك بسبب رفض عدد من الدول دخول مصر سوق الغاز الطبيعى، وعندما كانت تحاول تسويق وبيع الغاز للدول، كانت قطر تعرض الغاز للبيع دون مقابل، من أجل منع مصر من دخول السوق، حتى لا يكون لمصر أى عقود للبيع.

وتابع سرايا حديثه أثناء إلقاء ندوة بديوان عام محافظة الدقهلية بمناسبة العيد القومى للمحافظة وبحضور الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية، والكاتب الصحفى حازم نصر، مشيرا إلى تعرض مصر إلى حرب ضروس حتى لا تدخل هذا السوق الواعد، وعندما  جاءت فرصتهم الذهبية فى 2011 حاولوا التوغل داخل مصر  ودفعت الشركات إلى الهجرة منها، وتوقفت العديد منها عن العمل  وكانت بفعل فاعل، ونجحوا فى بعض البلدان وتمنكوا من خروج ليبيا من السوق لمدة 10 سنوات، بعد الخراب الذى حل على هذا القطاع.

وأكد سرايا أنه يجب على الشعب المصرى أن يحيى الإدارة السياسية ، لأنها تمكنت من العودة إلى السوق مرة أخرى، وتمكنت مصر من رسم الحدود البحرية فى البحر المتوسط والبحر الأحمر لتتمكن من الاستفادة من استخراج الغاز والشركات تعود للعمل بمصر.

وأوضح أن الدول لا تحترم إلا البلاد القوية صاحبة الجيش القوى و"تعمل له حساب"، والمنظمة الأفريقية اختارت مصر لتكون رئيس الدورة لها فى 2019 وهذه الإشارة مرتبطة بالمياه، وهناك إشارة كبيرة للمكانة التى وصلت لها مصر وعودتها الكبيرة إلى القارة الأفريقية.

 


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