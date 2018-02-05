أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 5-2-2018





كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 5-2-2018، وجاءت أبرزها إيقاف رئيس البورصة عميل عن الشراء لمدة شهر، وإيقاف رئيس الرقابة المالية عميلين عن الشراء لمدة شهر بسبب تلاعبهم.

البورصة توقف عميل شهر

أصدر الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية قرارا بإيقاف الكود الموحد رقم (500934 ) من التعامل شراءً على جميع الأوراق المالية لمدة شهر اعتبارا من جلسة تداول غدا الثلاثاء وحتى نهاية جلسة الاثنين الموافق 5 مارس المقبل.

الرقابة المالية توقف استفادة عميلين من الشراء بالبورصة

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارا رقم (146) لسنة 2018، بشأن إيقاف استفادة بعض العملاء من التعامل (شراءً) في سوق الأوراق المالية وفقاً لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (40) لسنة 2017، وذلك لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات بالهيئة أيهما أقرب، وفيما يلي بيان بالأكواد الموحدة الموقوفة:

الكود الموحد: 722023 ، الكود الموحد: 2053941.

وينص قرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم 40 لسنة 2017، على أنه فى حال اتخاذ الإجراء الاحترازى بإيقاف استفادة العميل المخالف من التعامل، فإنه يسرى خلال فترة التحقيقات بالهيئة على ألا تتجاوز ثلاثة أشهر. وفى حالة طلب الهيئة اتخاذ إجراءات رفع الدعوى الجنائية يستمر إيقاف الاستفادة لحين الإحالة للمحاكمة وصدور حكم فى الموضوع أو حفظ النيابة العامة للواقعة أو التصالح مع الهيئة أيهم أقرب.

القومية للأسمنت: لم نتوقف عن الإنتاج

نشرت البورصة المصرية، افصاحا للشركة القومية للأسمنت، ردا على ما نشر عن الشركة بوسائل الإعلام خلال الفترة الماضية، قالت فيه إنه بالنسبة لتوقف مصانعها عن العمل، فأنها مازالت متوقفة عن إنتاج الكلينكر إلا أنها مازالت مستمرة فى إنتاج الأسمنت والبيع لم يتوقف، أما عن دراسة إمكانية نقل المصانع، فمازال هذا الموضوع محل دراسة، وسوف يتم الإعلان عن نتائجها فور الانتهاء منها.

وأضافت أما بالنسبة لتحويل ملف الشركة للتحقيق، فأنها لم توافى بأى معلومات عنه، وسوف يتم الإعلان عن أى تطورات بشأنه فور التوصل لأى معلومة.

وكان خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، قد أصدر قرارا بفتح تحقيق عاجل فيما وقع من مخالفات داخل الشركة خلال الفترة الأخيرة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدًا عدم التستر على أى فساد، اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لوقف نزيف الخسائر بالشركة القومية للأسمنت وتحقيق نتائج جيدة.

وكلف الوزير، رئيس الشركة القومية للأسمنت بإعداد استراتيجية عامة للتعامل مع الوضع الحالى للشركة ودراسة البدائل الممكنة من الناحية الاستثمارية، إلى جانب التحقيق فى جدوى ما تم ضخه من استثمارات بالشركة خلال السنوات الأخيرة.

البورصة تربح 5.1 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على ارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 5.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 856.238 مليار جنيه.

وارتفع إجمالى قيمة التداول على الأسهم بالبورصة إلى مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع، بصافى قيمة بلغت 43.8 مليون جنيه، 4.4 مليون جنيه، 13.6 مليون جنيه، 53.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بصافى قيمة 37.9 مليون جنيه، 77.6 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 14962 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.61% عند مستوى 2660 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 14620 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 859 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.50% ليغلق عند مستوى 2051 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 507 نقطة.

فيما ارتفعت أسهم 91 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وانخفضت 64 شركة، ولم تتغير 35 شركة.