آبى يتعهد بالمضى قدما فى نقل قاعدة أمريكية على جزيرة يابانية





رويترز

رحب رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، اليوم الاثنين، بفوز مرشح يدعمه الحزب الحاكم فى انتخابات رئاسة البلدية فى أوكيناوا متعهدا بالمضى قدما فى خطة مثيرة للجدل بنقل قاعدة جوية أمريكية على الجزيرة الجنوبية.

وتغلب تاكيتويو توجوتشى المدعوم من الائتلاف الحاكم بزعامة آبى على سوسومو إنامين الذى عارض نقل قاعدة فوتينما الجوية التابعة لمشاة البحرية الأمريكية من منطقة ذات كثافة سكانية عالية إلى مدينة ناجو فى شمال أوكيناوا.

ومن المتوقع أن يعطى فوز توجوتشي، الذى أكد فى حملته على دفع اقتصاد أوكيناوا، زخما للخطة المتعثرة منذ فترة لنقل القاعدة.

وأجريت الانتخابات قبل أيام من زيارة مايك بنس نائب الرئيس الأمريكى لليابان هذا الأسبوع حيث من المتوقع أن يركز على الروابط الأمنية فى مواجهة التهديد الكورى الشمالى النووى والصاروخى.

وقال آبى للصحفيين "أود أن أمضى قدما (فى نقل القاعدة) استنادا إلى حكم المحكمة العليا فى اليابان مع السعى إلى أن يتفهم المواطنون ذلك"، وقال إنه يدعم تنمية أوكيناوا.

وقضت المحكمة العليا فى 2016 لصالح خطة الحكومة بنقل القاعدة العسكرية الأمريكية مما وجه ضربة لجهود سكان الجزيرة للتخلص من القاعدة تماما.

وقد تضر نتيجة الانتخابات فى ناجو بتاكيشى أوناجا حاكم أوكيناوا المعارض أيضا للقاعدة والذى سيسعى هذا العام للفوز بفترة أخرى فى المنصب.