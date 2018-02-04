3 حركات مسلحة تعلن تمديد وقف الأعمال العدائية فى دارفور





الخرطوم (أ ش أ)

أعلنت 3 حركات مسلحة فى دارفور بالسودان، تمديد وقف الأعمال العدائية فى الإقليم لمدة 3 أشهر .

وأكدت حركات تحرير السودان، والعدل والمساواة، وتحرير السودان - المجلس الانتقالى - فى بيان مشترك - التزامها باتفاقية خارطة الطريق التى تم الاتفاق عليها بوساطة الاتحاد الأفريقى فى 2016 لتحقيق السلام.

وأشار البيان إلى أن وقف العدائيات يرمى إلى حماية المدنيين، وتوفير وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى المتضررين، وخلق بيئة مواتية لإجراء محادثات سلام.

وكان مسئول ملف مفاوضات دارفور بالحكومة السودانية، أمين حسن عمر، قال فى تصريح صحفي، "إن الحكومة لا تمانع فى التوقيع على اتفاق وقف عدائيات مع الحركات المسلحة فى الإقليم، برغم أنه لا توجد حاليا أعمال قتالية".

وتشير تقارير للأمم المتحدة إلى أن الحكومة السودانية تسيطر على الوضع الأمنى فى دارفور، ولا توجد اشتباكات مع الجماعات المسلحة.