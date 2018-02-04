video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 04 فبراير 2018 09:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

16 فبراير.. انعقاد "مؤتمر الأمن" فى ميونيخ بمشاركة 20 رئيس دولة وحكومة

الأحد، 04 فبراير 2018 04:38 م
16 فبراير.. انعقاد "مؤتمر الأمن" فى ميونيخ بمشاركة 20 رئيس دولة وحكومة وزير الخارجية زيجمار جابرييل


(أ ش أ)
إضافة تعليق

يعقد "مؤتمر الأمن" فى مدينة "ميونيخ " الألمانية، خلال الفترة من السادس عشر حتى الثامن عشر من فبراير الجارى،بمشاركة نحو ستمائة ضيف، بينهم أكثر من عشرين رئيس دولة وحكومة،ونحو أربعين وزير خارجية،وما يقرب من أربعين وزير دفاع .

وجاء فى بيان وزعه المركز الألمانى للإعلام بالقاهرة اليوم الأحد، نقلا عن رئيس المؤتمر فلولفجانج ايشنجر- أن نحو خمسين رئيس مجلس إدارة شركة كبيرة سيشارك فى أعمال المؤتمر،الذى ستتفتحه وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين،ونظيرتها الفرنسية فلورنسا بارلى .

وأشار إلى أن وزير الداخلية توماس مايزيير، سيمثل الحكومة الألمانية - القائمة بالأعمال - ووزير الخارجية زيجمار جابرييل .

وأضاف أنه سيعقد على هامش المؤتمر اجتماع حول الأزمة الأوكرانية،وذلك فى إطار ما يسمى ب "رباعى نورماندى"،أى بمشاركة ألمانيا وفرنسا وأوكرانيا وروسيا،موضحا أن معظم الحضور يأتى من أجل المحادثات التى تتم "خلف الأبواب المغلقة".

وذكر أن جائزة "إيفالد - فون - كلايست " التى يمنحها مؤتمر الأمن،العام الجارى ستمنح للسيناتور الأمريكى جون ماكين - بالرغم من أنه لم يتضح بعد ما إذا كان سيحضر أم لا بسبب مرضه .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شرطة ألمانيا تستبعد الإرهاب فى هجوم بسكين بمدينة ميونيخ

ميونيخ

مؤتمر الامن

الداخليه الالمانيه

المانيا

اخبار العالم



لا تفوتك
خالد صلاح يكتب: الإخوان أقوى من المعارضة المدنية.. إحنا مش هنضحك على نفسنا

خالد صلاح يكتب: الإخوان أقوى من المعارضة المدنية.. إحنا مش هنضحك على نفسنا

"البيئة" تحذر من زيادة نسبة الملوثات فى الهواء بداية من اليوم وحتى الثلاثاء

"البيئة" تحذر من زيادة نسبة الملوثات فى الهواء بداية من اليوم وحتى الثلاثاء

كتاب إسرائيلى جديد يكشف رعب الموساد من برنامج الصواريخ المصرى منذ الستينات.. وكالة الاستخبارات الإسرائيلية عاشت أجواء ذعر بعد معرفتها بتعاون علماء ألمان مع القاهرة.. والقلق تزايد من احتمال نشر رؤوس مشعة

كتاب إسرائيلى جديد يكشف رعب الموساد من برنامج الصواريخ المصرى منذ الستينات.. وكالة الاستخبارات الإسرائيلية عاشت أجواء ذعر بعد معرفتها بتعاون علماء ألمان مع القاهرة.. والقلق تزايد من احتمال نشر رؤوس مشعة

"قصة نجاح لبرنامج الإصلاح".. مصنع سكر الغرير يعود للحياة بمليار دولار.. وزارة الاستثمار والرقابة الإدارية يتحدان لإنجاز المشروع بعد جمود 3 سنوات.. وسحر نصر: يغطى 80% من الفجوة الاستهلاكية ويوفر 200 ألف فرصة عمل

"قصة نجاح لبرنامج الإصلاح".. مصنع سكر الغرير يعود للحياة بمليار دولار.. وزارة الاستثمار والرقابة الإدارية يتحدان لإنجاز المشروع بعد جمود 3 سنوات.. وسحر نصر: يغطى 80% من الفجوة الاستهلاكية ويوفر 200 ألف فرصة عمل

محمد صلاح أسرع لاعب فى تاريخ ليفربول يصل إلى 20 هدفًا بالدورى الإنجليزى

محمد صلاح أسرع لاعب فى تاريخ ليفربول يصل إلى 20 هدفًا بالدورى الإنجليزى

مصر استوردت 12 سلعة استفزازية بـ326 مليون دولار خلال 8 أشهر.. تعرف عليها

مصر استوردت 12 سلعة استفزازية بـ326 مليون دولار خلال 8 أشهر.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة