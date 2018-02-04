16 فبراير.. انعقاد "مؤتمر الأمن" فى ميونيخ بمشاركة 20 رئيس دولة وحكومة





(أ ش أ)

يعقد "مؤتمر الأمن" فى مدينة "ميونيخ " الألمانية، خلال الفترة من السادس عشر حتى الثامن عشر من فبراير الجارى،بمشاركة نحو ستمائة ضيف، بينهم أكثر من عشرين رئيس دولة وحكومة،ونحو أربعين وزير خارجية،وما يقرب من أربعين وزير دفاع .

وجاء فى بيان وزعه المركز الألمانى للإعلام بالقاهرة اليوم الأحد، نقلا عن رئيس المؤتمر فلولفجانج ايشنجر- أن نحو خمسين رئيس مجلس إدارة شركة كبيرة سيشارك فى أعمال المؤتمر،الذى ستتفتحه وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين،ونظيرتها الفرنسية فلورنسا بارلى .

وأشار إلى أن وزير الداخلية توماس مايزيير، سيمثل الحكومة الألمانية - القائمة بالأعمال - ووزير الخارجية زيجمار جابرييل .

وأضاف أنه سيعقد على هامش المؤتمر اجتماع حول الأزمة الأوكرانية،وذلك فى إطار ما يسمى ب "رباعى نورماندى"،أى بمشاركة ألمانيا وفرنسا وأوكرانيا وروسيا،موضحا أن معظم الحضور يأتى من أجل المحادثات التى تتم "خلف الأبواب المغلقة".

وذكر أن جائزة "إيفالد - فون - كلايست " التى يمنحها مؤتمر الأمن،العام الجارى ستمنح للسيناتور الأمريكى جون ماكين - بالرغم من أنه لم يتضح بعد ما إذا كان سيحضر أم لا بسبب مرضه .