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10 معلومات لا تفوتك عن علاقات مصر وسلطنة عمان الاقتصادية

الأحد، 04 فبراير 2018 10:13 م
10 معلومات لا تفوتك عن علاقات مصر وسلطنة عمان الاقتصادية الرئيس السيسى والسلطان قابوس


كتب – إسلام سعيد
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بالتزامن مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى سلطنة عمان، لبحث عدد من الملفات المشتركة، يقدم "اليوم السابع" أهم المعلومات حول العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

 

- التبادل التجارى بين مصر وعمان 300 مليون دولار

- الاستثمارات العمانية فى مصر تسجل 77 مليون دولار فقط.

- عمان تستورد من مصر منتجات رئيسية أهمها الألبان والآلات والأسماك والمعادن.

- 70 مشروعا عمانيا موزعة فى محافظات مختلفة.

- مستثمرو عمان يعملون فى 5 قطاعات وهى "الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات والإنشاءات".

- 193 مليون دولار رأس مال المشروعات العمانية بمصر.

- مصر تستثمر 30 مليون دولار فى عمان.

الاستثمارات المصرية فى عمان موزعة فى مجالات إنشاء الطرق والصرف والبنية التحتية والاستثمار العقارى والسياحى.

- مصر تسعى لاستقطاب استثمارات فى مجالات صناعة الحديد والأسمنت والكيماويات والأغذية.

- مساعى مشتركة لتفعيل مجلس الأعمال المشترك بين البلدين.

 

وتشهد الزيارة لقاء الرئيس السيسي مع السلطان قابوس بن سعيد، وكبار المسئولين فى السلطنة، حيث تعقد جلسة مباحثات بين الجانبين، لتناول سبل تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات، وتتناول المباحثات التشاور بشأن آخر مستجدات الأوضاع على صعيد القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

 

 

 

 


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