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الأحد، 04 فبراير 2018 08:49 م
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ولى عهد أبوظبى يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسى

الأحد، 04 فبراير 2018 05:33 م
ولى عهد أبوظبى يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسى محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون


أبوظبى (أ ش أ)
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تلقى ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الجانبين بحثا ،خلال الاتصال، علاقات الصداقة والتعاون بين الإمارات وفرنسا وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

وقدم الرئيس الفرنسى شكره وتقديره للإمارات، لمساهمتها الفاعلة فى دعم القوة المشتركة لدول الساحل الأفريقى لمحاربة ومكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة.

واستعرض الجانبان أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية وآخر المستجدات والأوضاع التى تشهدها المنطقة. 


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