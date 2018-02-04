وكيل الأزهر يتابع بدء الدراسة.. ويوجه بعقد لقاءات مع طلاب الشهادة الثانوية





لؤى على

تابع الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، عدد من المعاهد الأزهرية بمنطقة القاهرة لتفقد سير الدراسة فى أول يوم للفصل الدراسى الثانى،حيث استمع وكيل الأزهر للطلاب والمعلمين وناقش معهم الاقتراحات الخاصة بانتظام الدراسة وكيفية استفادة الطالب والمعلم معا من اليوم الدراسي على أكمل وجه.

وعقب انتهاء المتابعة وجه وكيل الأزهر قطاع المعاهد والمناطق الأزهرية بعقد لقاءات مع طلاب الشهادة الثانوية لتعريفهم بنظام الامتحانات، والاستماع لمقترحاتهم وأفكارهم للتوجيه نحو الاستفادة منها.

كما وجه فضيلته باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطلاب المنقطعين عن الدراسة فى كافة المراحل، والتوجيه بوضع جزئيات فى الامتحان النهائي لتمييز الطلاب الحاضرين عن غيرهم من المنقطعين عن الدراسة ، مشددا على ضرورة التزام المعلمين والطلاب بالمظهر والزى اللائق داخل المعاهد وإحالة من يخالف ذلك للشئون القانونية.