video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 04 فبراير 2018 03:41 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وكيل الأزهر يتابع بدء الدراسة.. ويوجه بعقد لقاءات مع طلاب الشهادة الثانوية

الأحد، 04 فبراير 2018 02:21 م
وكيل الأزهر يتابع بدء الدراسة.. ويوجه بعقد لقاءات مع طلاب الشهادة الثانوية وكيل الازهر يتابع بدء الدراسة


لؤى على
إضافة تعليق

تابع الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، عدد من المعاهد الأزهرية بمنطقة القاهرة لتفقد سير الدراسة فى أول يوم للفصل الدراسى الثانى،حيث استمع وكيل الأزهر للطلاب والمعلمين وناقش معهم الاقتراحات الخاصة بانتظام الدراسة وكيفية استفادة الطالب والمعلم معا من اليوم الدراسي على أكمل وجه.

وعقب انتهاء المتابعة وجه وكيل الأزهر قطاع المعاهد والمناطق الأزهرية بعقد لقاءات مع طلاب الشهادة الثانوية لتعريفهم بنظام الامتحانات، والاستماع لمقترحاتهم وأفكارهم للتوجيه نحو الاستفادة منها.

كما وجه فضيلته باتخاذ الإجراءات القانونية  ضد الطلاب المنقطعين عن الدراسة فى كافة المراحل، والتوجيه بوضع جزئيات فى الامتحان النهائي لتمييز الطلاب الحاضرين عن غيرهم من المنقطعين عن الدراسة ، مشددا على ضرورة التزام المعلمين والطلاب بالمظهر والزى اللائق داخل المعاهد وإحالة من يخالف ذلك للشئون القانونية.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وكيل الأزهر: جميع الأديان متفقة على الأصول و"الخلاف فى الفروع"

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية

وكيل الأزهر وكبار العلماء يزرون جناحي السعودية والقوات المسلحة بمعرض الكتاب

عباس شومان

وكيل الأزهر

المعاهد الأزهرية

منطقة القاهرة



لا تفوتك
الرئيس السيسي يغادر القاهرة فى زيارة رسمية لعمان بدعوة من السلطان قابوس

الرئيس السيسي يغادر القاهرة فى زيارة رسمية لعمان بدعوة من السلطان قابوس

نائب وزير الصحة: نتتبع صفحات بيع الأطفال على السوشيال ميديا بالتعاون مع الأمن

نائب وزير الصحة: نتتبع صفحات بيع الأطفال على السوشيال ميديا بالتعاون مع الأمن

السكة الحديد: وجود الفئران بالقطارات محدود ولا يصل لدرجة "الظاهرة".. نعقّم القطارات ونضع "سم فئران" بالعربات لكن "الهيش والبوص" فى الورش يعزز وجودها.. وضيق الوقت بين الرحلات لا يساعدنا على التنظيف الكامل

السكة الحديد: وجود الفئران بالقطارات محدود ولا يصل لدرجة "الظاهرة".. نعقّم القطارات ونضع "سم فئران" بالعربات لكن "الهيش والبوص" فى الورش يعزز وجودها.. وضيق الوقت بين الرحلات لا يساعدنا على التنظيف الكامل

الحكومة تعتمد 12 محورا لزيادة اللحوم الحمراء والألبان.. "الزراعة" تأهيل مزارع الإنتاج الحيوانى واستمرار دعم قروض المشروعات الصغيرة.. منى محرز :خريطة للمشاكل التى تواجه سلالات الجاموس والأبقار لحلها

الحكومة تعتمد 12 محورا لزيادة اللحوم الحمراء والألبان.. "الزراعة" تأهيل مزارع الإنتاج الحيوانى واستمرار دعم قروض المشروعات الصغيرة.. منى محرز :خريطة للمشاكل التى تواجه سلالات الجاموس والأبقار لحلها

فيديو.. أمتع 5 مباريات بين الأهلى وزعيم الثغر قبل صدام اليوم

فيديو.. أمتع 5 مباريات بين الأهلى وزعيم الثغر قبل صدام اليوم

أهمها ابعدى عن الروج المط.. لو بتعانى من تشقق الشفاه 5 حلول سهلة هتساعدك

أهمها ابعدى عن الروج المط.. لو بتعانى من تشقق الشفاه 5 حلول سهلة هتساعدك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة