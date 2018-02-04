وصول المتهم فى حادث كوبرى ستانلى لمقر المحكمة لبدء جلسة الاستئناف

وصول المتهم فى حادث كوبرى ستانلى لمقر المحكمة لبدء جلسة الاستئنافالأحد، 04 فبراير 2018 02:50 م
هيئة المحكمة - أرشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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وصل المتهم إيثاب جرجس فوزى لمقر محكمة الاستئناف بالإسكندرية لبدء جلسة الاستئناف على الحكم بحبسه 3 سنوات، فى اتهامه بالقتل الخطأ وإتلاف الممتلكات العامة، والقيادة تحت تأثير المخدر .
ووصل محامى المتهم، ودفاع أسرة الشاب محمد حسن الذى لقى مصرعه فى الحادث أثناء تواجده أعلى كوبرى ستانلى مع أصدقائه.
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