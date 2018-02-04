وصول المتهم فى حادث كوبرى ستانلى لمقر المحكمة لبدء جلسة الاستئناف





الإسكندرية – أسماء على بدر

وصل المتهم إيثاب جرجس فوزى لمقر محكمة الاستئناف بالإسكندرية لبدء جلسة الاستئناف على الحكم بحبسه 3 سنوات، فى اتهامه بالقتل الخطأ وإتلاف الممتلكات العامة، والقيادة تحت تأثير المخدر .

ووصل محامى المتهم، ودفاع أسرة الشاب محمد حسن الذى لقى مصرعه فى الحادث أثناء تواجده أعلى كوبرى ستانلى مع أصدقائه.