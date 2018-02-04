وزير الرى يتلقى تقريرا من هيئة حماية الشواطئ عن سواحل كفر الشيخ





كتبت أسماء نصار

تلقى الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، تقريرا من الهيئة العامة لحماية الشواطىء حول أعمال حماية سواحل كفر الشيخ شرق مصرف كتشنر بتكلفة نحو 19.8 مليون جنيه، حيث تتعرض المنطقة للتآكل الشديد نتيجة للعوامل الطبيعية الحرجة التي تتعرض لها من هجمات البحر أثناء مواسم النوات والتي أدت الى تراجع خط الشاطئ وزيادة معدلات النحر بصورة كبيرة صارت تهدد الاستثمارات والمشروعات السياحية المزمع تنفيذها في المستقبل القريب .

وأوضح التقرير أن المنطقة تعتبر من المناطق الواعدة وهو ما استدعى قيام الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بدراسة طريقة الحماية المناسبة بالتغذية بالرمال لتعويض الفاقد من الشاطئ جراء التآكل و النحر على أن تكرر عملية التغذية بالرمال لهذه المنطقة مستقبلا كلما استدعت الضرورة لذلك و حتى يتم استقرار و اتزان المنطقة للحفاظ على شواطئ المنطقة والاستثمارات و الطريق الدولى وتتضمن الأعمال تكريك للرمال المترسبة خلف حواجز بلطيم مرحلة (رابعة ) ناحية الأرض ونقلها شرق الرؤوس شرق مصرف كوتشينر وحسب القطاعات والمواصفات والاشتراطات وتعليمات جهاز الأشراف .