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وزير التموين يزور اليوم الأقصر لمتابعة محصول القصب والمنطقة اللوجيستية

الأحد، 04 فبراير 2018 12:00 ص
وزير التموين يزور اليوم الأقصر لمتابعة محصول القصب والمنطقة اللوجيستية الدكتور على المصيلحي وزير التموين


الأقصر – أحمد مرعى
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تشهد محافظة الأقصر، اليوم الأحد، زيارة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة محصول قصب السكر وعمل جولة على الأسواق، للتأكد من توافر السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين وكذلك صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، وكذلك موقع المنطقة اللوجيستية الجديدة المقرر بدء العمل مستقبلاً.

وكانت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية برئاسة الدكتور علاء الدين فهمى رئيس، قد بدأت صرف السلع التموينية المدعمة للمواطنين ضمن مقررات شهر فبراير الجارى، اعتبارًا من يوم الخميس الماضى، وذلك من خلال شركتى الجملة "العامة" و"المصرية"، حيث يتم توزيع السلع لبقالى التموين ومنافذ التوزيع فى مختلف المحافظات، ليصرفونها لأصحاب البطاقات التموينية طوال أيّام الشهر، وذلك بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات وهو 50 جنيهًا.


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