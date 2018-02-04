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الأحد، 04 فبراير 2018 03:44 م
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وزير التعليم العالى يرأس اجتماع مجلس إدارة مدينة الأبحاث العلمية

الأحد، 04 فبراير 2018 03:00 م
وزير التعليم العالى يرأس اجتماع مجلس إدارة مدينة الأبحاث العلمية جانب من الاجتماع


وائل ربيعى
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عقد مجلس إدارة مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب اجتماعا ظهر اليوم الأحد برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وبحضور الدكتورة مها الدملاوى مدير المدينة وأعضاء المجلس، بمقر الوزارة.

فى بداية الاجتماع أكد الوزير حرص القيادة السياسية على دعم البحث العلمى، والاستفادة من المشروعات البحثية ذات الاهتمام بأولويات خطة التنمية المستدامة للدولة 2030، مشيراً إلى ضرورة الحصول على عائد من المشروعات والابتكارات البحثية المقدمة وتحويلها لمنتج، مؤكداً أهمية ربط البحث العلمى بالصناعة، وضرورة تضافر كل الجهود البحثية نحو خدمة احتياجات الدولة وتلبيتها.

وشدد عبد الغفار على الاهتمام بالنشر العلمى للمشروعات البحثية التى تساعد فى حل المشكلات التى تواجه المجتمع، مطالبًا بإجراء تقييم على مستوى كافة المراكز والمعاهد والهيئات البحثية للنشر العلمى فى المجلات العلمية العالمية مثل NATURE و SCIENCE.

ومن جانبها أشارت د. مها الدملاوى إلى إنشاء مكتب فنى متخصص للتعامل مع المستثمرين، وذلك استجابة لاقتراح السيد الوزير باجتماع مجلس الإدارة الماضى، مؤكدة أنه تم إنشاء مكتب خدمة العملاء؛ بهدف الحصول على منتجات بحثية ترتبط بأولويات المجتمع المصرى والقضايا القومية الراهنة.

كما وافق المجلس على إعادة تشكيل اللجنة العلمية الدائمة للإنتاج الحيوانى، وحضر الاجتماع د. عصام خميس نائب الوزير لشئون البحث العلمى، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتور ياسر رفعت أمين عام مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، والدكتور أشرف شعلان رئيس المركز القومى للبحوث.

 

 


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