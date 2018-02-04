وزير البيئة يلتقى السفير الإيطالى لبحث التعاون فى مجالى المخلفات والطاقة





كتبت أسماء نصار

التقى الدكتور خالد فهمى وزير البيئة بالسفير الإيطالى بالقاهرة ووفد من الشركات الإيطالية لاستعراض فرص التعاون فى عدد من المجالات منها، إدارة المخلفات الصلبة والطاقة وتحلية المياه والاستشارات فى مجال التنوع البيولوجى.

واستعرض فهمى خلال اللقاء ملامح المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة فى مصر بمراحلها من جمع ونقل وتدوير، وقد أبدى الجانب الإيطالى إعجابه بالمنظومة، مشيرا إلى كونها تضاهى ما يتم تنفيذه من منظومات خاصة بالمخلفات بدول أوروبا، كما أشاروا إلى استعدادهم للمشاركة فى تنفيذ المنظومة بعدد من المشروعات.

وتطرق وزير البيئة أيضا إلى استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجى بشرم الشيخ، وأهمية هذا المؤتمر فى ظل الربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجى، مشيرا إلى التعاون بين الجانبين المصرى والإيطالى فى مجال المحميات الطبيعية ومنها محمية وادى الريان.

كما أكد فهمى على تنامى الوعى بالبيئة، ودمج محور البيئة وتغير المناخ ضمن محاور استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، وأهمية تلك الاستراتيجية للأجيال القادمة.