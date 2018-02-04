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وزير الاتصالات: استكمال مناقشات إعمار العراق فى اجتماع قريب بالقاهرة

الأحد، 04 فبراير 2018 12:00 ص
وزير الاتصالات: استكمال مناقشات إعمار العراق فى اجتماع قريب بالقاهرة المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات


كتبت: هبة السيد
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قال المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن زيارته الأخيرة لبغداد والخاصة بإعادة إعمار العراق، إنه التقى مع نظيره العراقى ضمن الوفد المصرى برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، لبحث تقديم أى مساعدة ممكنه للجانب العراقى.

وأشار الوزير فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن فريق عمل الوزارة أيضا التقى خلال الزيارة بفريق عمل من الجانب العراقى، وسيكون هناك زيارة متوقعة من الجانب العراقى فى القاهرة سنبحث خلالها سبل التعاون.

كان الوزير قد أكد فى وقت سابق عن استعداد مصر التام لنقل خبراتها فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدولة العراق الشقيق، كما استعرض خلال الزيارة استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق خطة الدولة فى التحول نحو المجتمع الرقمى، موضحا أهم التطورات التى شهدها القطاع، وأبرز الإنجازات التى تحققت خلال الاعوام الثلاثة الماضية فى مجال تطوير البنية الأساسية للاتصالات وتطوير الشبكات وإطلاق خدمات الجيل الرابع والبدء فى تجارب الجيل الخامس من أجل تحسين خدمات الاتصالات والانترنت المقدمة للمواطنين، بالإضافة الى تنمية صناعة الالكترونيات لتنمية الصناعات المحلية والتصدير للخارج.

وأبدى الوزير استعداد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية لتقديم كافة أشكال الدعم من خبرات واستشارات من خلال تنظيم دورات تدريبية للكوادر العراقية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.


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ياسر القاضى

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