وزيرة الهجرة: نسوق للمصريين بالخارج خريطة الاستثمار بمصر





كتب : مصطفى عبد التواب - حسام الشقويري

قالت السفيرة نبيله مكرم عبيد وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن من أهم عوامل رؤية مصر 2030 أن يتم ربط المصريين بالخارج بالتنمية التي تحدث داخليا، مشيرة إلي أنه في إطار هذا تم إطلاق سياسة لحوكمة الهجرة.

وأضافت مكرم خلال كلمتها بالملتقي الاستثماري الثالث، اليوم الأحد، أن وزارة الهجرة تعمل علي تسويق الخريطة الاستثمارية الصناعية والتي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة، لتشجيعهم علي الاستثمار في مناطق نشأتهم نظراً لارتباطهم بقراهم ومدانهم.

وأوضحت أن الوزارة بالتعاون مع وزارة الاستثمار، عملت علي فتح شباك واحد للمصريين بالخارج الراغبين في الاستثمار، مشيرة إلي أن ارتفاع قيمة تحويلات المصريين بالخارج جاء نتيجة الإصلاحات الاقتصادية علاوة علي تسويق هذه الاصلاحات للمصرين بالخارج لتشجيعهم علي تحويل أموالهم عبر القنوات الشرعية.

وتابعت أن هناك أيضا دور اقتصادي قامت به الوزارة من خلال شهادة بلادي.











































































































