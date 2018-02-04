وزيرة الهجرة: لم ندخر جهدا لتشجع المصرى فى الخارج على الاستثمار

شاركت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج اليوم الأحد، فى ملقتى مصر الثالث للاستثمار، حيث ألقت مكرم كلمة أثناء مشاركتها فى الجلسة الخامسة للملتقى والتى تهتم بعرض دور مصر فى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية العربية والأوربية والإفريقية.

وقالت مكرم، إن من أهم عوامل رؤية مصر 2030 أن يتم ربط المصريين بالخارج بالتنمية التي تحدث داخليا، مشيرة إلي أن الوزارة لم تدخر جهدا لتوفير المناخ المناسب لتشجيع المصريين فى الخارج على الاستثمار، وفي إطار هذا تم إطلاق سياسة وطنية لحوكمة الهجرة، وتم تسويق الخريطة الاستثمارية الصناعية والتي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة، لتشجيعهم على الاستثمار فى مناطق نشأتهم نظراً لارتباطهم بقراهم ومدانهم.

وأوضحت أن الوزارة بالتعاون مع وزارة الاستثمار، عملت علي فتح شباك واحد للمصريين بالخارج الراغبين في الاستثمار، يضم موظفين لديهم خبرة فى التعامل مع المصرى فى الخارج، خاصة أنه لايملك عامل الوقت، مشيرة إلى أن ارتفاع قيمة تحويلات المصريين بالخارج والذي بلغ 24 مليار، وذلك جاء نتيجة الإصلاحات الاقتصادية علاوة علي تحرير سعر العملة وتضائل أزمة الثقة بين المصري فى الخارج ومؤسسات الدولة، إضافة إلى تسويق هذه الاصلاحات للمصريين بالخارج لتشجيعهم علي تحويل أموالهم عبر القنوات الشرعية.

وتابعت أن هناك أيضا دور اقتصادي قامت به الوزارة من خلال شهادة بلادي والتي بلغت حصيلتها 250 مليون دولار، مشيرة إلى أنها أطلقت أيضا شهادة بلادي باليورو والجنية الاسترالينى، بالتعاون مع محافظ البنك المركزى والبنوك المصرية، موضحة أن سميت بهذا الأسم نسبة لأول كلمة فى النشيد الوطنى "بلادى".

وأشادت مكرم فى نهاية حديثها بتطور التفاعل والعلاقة بين المصريين فى الخارج ومؤسسات الدولة فى الفترة الراهنة، موضحة أن هذا الفضل لا يرجع لوزارة الهجرة فقط، بل أولا للقرار السياسي بعودة وزارة الهجرة مرة أخرى، وثانيا تعاون كافة الوزارات المعنية لتلبية احتياجات المصري فى الخارج والمساهمة فى استرجاع ثقته بمؤسساته.