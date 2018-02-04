وزارة النقل: حملات لإزالة التعديات والإشغالات على الطريق الدائرى

وزارة النقل: حملات لإزالة التعديات والإشغالات على الطريق الدائرىالأحد، 04 فبراير 2018 01:55 م
الدكتور هشام عرفات وزير النقل
كتب رضا حبيشى
إضافة تعليق
كلف اللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات على الطريق الدائرى ورفع الإعلانات المخالفة، تنفيذا لتوجهيات الدكتور هشام عرفات وزير النقل.
وقالت وزارة النقل فى بيان صحفى، إن الحملات أسفرت حتى الآن عن استعادة 20000 متر مربع اسفل الطريق الدائرى فى المسافة من تقاطع الاوتوستراد وفى اتحاه المريوطية وأيضا من تقاطع الاوتوستراد وفى اتجاه التجمع الخامس وكذلك إزالة أكثر من 40 كشك مخالف مختلف الاحجام والانشطة وكافتريات مخالفة قانوناً تم ضبطها بسرقة مرافق عامة من الكهرباء والمياه و 15 مخزن خشب و18 من مخازن البراميل المستعملة لبقايا مواد بترولية وكيميائية قابلة للاشتعال و18 من أماكن إشغال كاوتش سيارات مخالفة مع سرقة تيار كهربى و 9 مخازن خردة بالإضافة الى 38 رسالة إعلانية مخالفة قانونيا معلقة بأعمدة الإنارة .
إضافة تعليق
السكة الحديد: وجود الفئران بالقطارات محدود ولا يصل لدرجة "الظاهرة".. نعقّم القطارات ونضع "سم فئران" بالعربات لكن "الهيش والبوص" فى الورش يعزز وجودها.. وضيق الوقت بين الرحلات لا يساعدنا على التنظيف الكامل
الحكومة تعتمد 12 محورا لزيادة اللحوم الحمراء والألبان.. "الزراعة" تأهيل مزارع الإنتاج الحيوانى واستمرار دعم قروض المشروعات الصغيرة.. منى محرز :خريطة للمشاكل التى تواجه سلالات الجاموس والأبقار لحلها
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة