وزارة النقل: حملات لإزالة التعديات والإشغالات على الطريق الدائرى





كتب رضا حبيشى

‏‎كلف اللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات على الطريق الدائرى ورفع الإعلانات المخالفة، تنفيذا لتوجهيات الدكتور هشام عرفات وزير النقل.

وقالت وزارة النقل فى بيان صحفى، إن الحملات أسفرت حتى الآن عن استعادة 20000 متر مربع اسفل الطريق الدائرى فى المسافة من تقاطع الاوتوستراد وفى اتحاه المريوطية وأيضا من تقاطع الاوتوستراد وفى اتجاه التجمع الخامس وكذلك إزالة أكثر من 40 كشك مخالف مختلف الاحجام والانشطة وكافتريات مخالفة قانوناً تم ضبطها بسرقة مرافق عامة من الكهرباء والمياه و 15 مخزن خشب و18 من مخازن البراميل المستعملة لبقايا مواد بترولية وكيميائية قابلة للاشتعال و18 من أماكن إشغال كاوتش سيارات مخالفة مع سرقة تيار كهربى و 9 مخازن خردة بالإضافة الى 38 رسالة إعلانية مخالفة قانونيا معلقة بأعمدة الإنارة .