هل يؤيد القضاء اليوم حجب موقع قناة الشرق فى مصر؟

مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى
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تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، حكمها فى الدعوى المقامة من أيمن نور بصفته صاحب قناة وموقع الشرق، وتطالب بإلغاء القرار الصادر بحجب موقع قناة الشرق فى مصر.
اختصمت الدعوى رقم 50624 لسنة 71 ق، رئيس الوزراء، ووزير الداخلية.
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