هبوط أسهم الخليج تأثرا بخسائر السوق الأمريكية

هبوط أسهم الخليج تأثرا بخسائر السوق الأمريكيةالأحد، 04 فبراير 2018 12:44 م
بورصة الخليج - أرشيفية
رويترز
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هبطت البورصات الخليجية فى التعاملات المبكرة اليوم الأحد، فى رد فعل على خسائر حادة للسوق الأمريكية يوم الجمعة بعد أن أظهرت بيانات أمريكية أكبر زيادة سنوية للأجور منذ 2009 مما زاد من خطر رفع أسعار الفائدة أكثر مما هو متوقع للعام الجارى.
ونزل مؤشر دبى 0.8 % وفقد سهم إعمار العقارية 1.7 % حيث قد تواجه الشركة شأنها شأن غيرها من شركات التطوير العقارى ظروفا أصعب إذا ما أثرت أسعار الفائدة الأعلى فى الولايات المتحدة على العملات الخليجية المربوطة بالدولار.
ونزل سهم الخليج للملاحة 3.7 %إلى 1.05 درهم إذ باع بعض المستثمرين السهم للشراء فى إصدار حقوق خاص بدأ تداوله اليوم.
وهوى مؤشر قطر 1.9 %وكانت الأسهم العقارية ضعيفة بصفة خاصة وفقد سهم المتحدة للتنمية 3.4 % ونزل سهم بروة العقارية 2.9%.
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