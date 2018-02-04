video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 04 فبراير 2018 06:11 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

هبوط أسهم الخليج تأثرا بخسائر السوق الأمريكية

الأحد، 04 فبراير 2018 12:44 م
هبوط أسهم الخليج تأثرا بخسائر السوق الأمريكية بورصة الخليج - أرشيفية


رويترز
إضافة تعليق

هبطت البورصات الخليجية فى التعاملات المبكرة اليوم الأحد، فى رد فعل على خسائر حادة للسوق الأمريكية يوم الجمعة بعد أن أظهرت بيانات أمريكية أكبر زيادة سنوية للأجور منذ 2009 مما زاد من خطر رفع أسعار الفائدة أكثر مما هو متوقع للعام الجارى.

ونزل مؤشر دبى 0.8 % وفقد سهم إعمار العقارية 1.7 % حيث قد تواجه الشركة شأنها شأن غيرها من شركات التطوير العقارى ظروفا أصعب إذا ما أثرت أسعار الفائدة الأعلى فى الولايات المتحدة على العملات الخليجية المربوطة بالدولار.

ونزل سهم الخليج للملاحة 3.7 %إلى 1.05 درهم إذ باع بعض المستثمرين السهم للشراء فى إصدار حقوق خاص بدأ تداوله اليوم.

وهوى مؤشر قطر 1.9 %وكانت الأسهم العقارية ضعيفة بصفة خاصة وفقد سهم المتحدة للتنمية 3.4 % ونزل سهم بروة العقارية 2.9%.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بورصات الخليج ترتفع و"إعمار" تواصل التعافى فى دبى

بورصات الخليج ترتفع وتعاملات قوية على سهم مسيعيد القطرية

اخبار الاقتصاد

اخبار الاسهم

الخليج

الدولار

اخبار البورصه

امريكيا



لا تفوتك
س وج.. هل يُسجل صلاح محسن أول ظهور له بقميص الأهلى أمام الاتحاد؟

س وج.. هل يُسجل صلاح محسن أول ظهور له بقميص الأهلى أمام الاتحاد؟

كتاب إسرائيلى جديد يكشف رعب الموساد من برنامج الصواريخ المصرى منذ الستينات.. وكالة الاستخبارات الإسرائيلية عاشت أجواء ذعر بعد معرفتها بتعاون علماء ألمان مع القاهرة.. والقلق تزايد من احتمال نشر رؤوس مشعة

كتاب إسرائيلى جديد يكشف رعب الموساد من برنامج الصواريخ المصرى منذ الستينات.. وكالة الاستخبارات الإسرائيلية عاشت أجواء ذعر بعد معرفتها بتعاون علماء ألمان مع القاهرة.. والقلق تزايد من احتمال نشر رؤوس مشعة

"قصة نجاح لبرنامج الإصلاح".. مصنع سكر الغرير يعود للحياة بمليار دولار.. وزارة الاستثمار والرقابة الإدارية يتحدان لإنجاز المشروع بعد جمود 3 سنوات.. وسحر نصر: يغطى 80% من الفجوة الاستهلاكية ويوفر 200 ألف فرصة عمل

"قصة نجاح لبرنامج الإصلاح".. مصنع سكر الغرير يعود للحياة بمليار دولار.. وزارة الاستثمار والرقابة الإدارية يتحدان لإنجاز المشروع بعد جمود 3 سنوات.. وسحر نصر: يغطى 80% من الفجوة الاستهلاكية ويوفر 200 ألف فرصة عمل

مصر استوردت 12 سلعة استفزازية بـ326 مليون دولار خلال 8 أشهر.. تعرف عليها

مصر استوردت 12 سلعة استفزازية بـ326 مليون دولار خلال 8 أشهر.. تعرف عليها

شاهد.. ثنائية تريزيجيه تقود قاسم باشا للفوز على آكهيسار بالدورى التركى

شاهد.. ثنائية تريزيجيه تقود قاسم باشا للفوز على آكهيسار بالدورى التركى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة