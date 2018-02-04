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نزع ملكية مدرستين ومحطة رفع للمنعفة العامة بالشرقية

الأحد، 04 فبراير 2018 07:51 م
نزع ملكية مدرستين ومحطة رفع للمنعفة العامة بالشرقية محافظ الشرقية


الشرقية- إيمان مهنى
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أعلن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية صدور قرارات  رئيس الجمهورية، بنزع ملكية مدرستين ومحطة رفع صرف صحي ، لتنفيذ مشروعات خدمية للمواطنين .

وقال بيان أن صدر قرار رئيس الجمهورية  رقم 20 لسنة 2018 بخصوص نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة عمر بن الخطاب الإبتدائية ، شرباش في منيا القمح  بمساحة قدرها  1351.55  متر مربع تقريبا  لأعمال المنفعة العامة ، و القرا 21 لسنة 2018 بخصوص نزع ملكية الجزء المؤجر من العقار الذي تشغله مدرسة النصرالإبتدائية المشتركة في كفر أباظة مركز الزقازيق بمساحة قدرها 577.30 متر مربع تقريبا لأعمال المنفعة العامة، و قرار  33 لسنة 2018  بإعتبار مشروع محطة الرفع لمياه الصرف الصحي لقرية الصوفية بمركز أولاد صقر من  أعمال المنفعة العامة  على مساحة 15 قيراط و 3 سهم وقرية تلراك مركز أولاد صقر  .

و أشار المحافظ إلى أنه طبقاً لقرار رئيس الجمهورية سيتم الإستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على كامل الأرض ومباني العقار المشار إليهم .

 

 


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