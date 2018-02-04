نزع ملكية مدرستين ومحطة رفع للمنعفة العامة بالشرقية





الشرقية- إيمان مهنى

أعلن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية صدور قرارات رئيس الجمهورية، بنزع ملكية مدرستين ومحطة رفع صرف صحي ، لتنفيذ مشروعات خدمية للمواطنين .

وقال بيان أن صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 20 لسنة 2018 بخصوص نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة عمر بن الخطاب الإبتدائية ، شرباش في منيا القمح بمساحة قدرها 1351.55 متر مربع تقريبا لأعمال المنفعة العامة ، و القرا 21 لسنة 2018 بخصوص نزع ملكية الجزء المؤجر من العقار الذي تشغله مدرسة النصرالإبتدائية المشتركة في كفر أباظة مركز الزقازيق بمساحة قدرها 577.30 متر مربع تقريبا لأعمال المنفعة العامة، و قرار 33 لسنة 2018 بإعتبار مشروع محطة الرفع لمياه الصرف الصحي لقرية الصوفية بمركز أولاد صقر من أعمال المنفعة العامة على مساحة 15 قيراط و 3 سهم وقرية تلراك مركز أولاد صقر .

و أشار المحافظ إلى أنه طبقاً لقرار رئيس الجمهورية سيتم الإستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على كامل الأرض ومباني العقار المشار إليهم .