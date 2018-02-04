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نائبة وزير الزراعة تقدم " بوكية ورد" لرئيس الوزراء ترحيبا بعودته

الأحد، 04 فبراير 2018 02:13 م
نائبة وزير الزراعة تقدم " بوكية ورد" لرئيس الوزراء ترحيبا بعودته المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء


كتبت هند مختار
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حرصت الدكتورة مني محرز، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة علي تقديم " بوكية ورد" للمهندس  شريف إسماعيل، رئيس الوزراء ، ترحيبا بعودته لممارسة مهام عمله وذلك خلال مشاركتها لقاء رئيس الوزراء بالدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة لمتابعة عدد من الملفات المتعلقة بالوزارة. 
وكان رئيس الوزراء قد ألتقي اليوم الأحد بالسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين ‏بالخارج والدكتور عمرو الجارحي وزير المالية ، في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها رئيس الوزراء مع الوزراء لمتابعة ملفات كل وزارة . 
 
 
 

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