مندوب سلطنة عمان بالأمم المتحدة يؤكد أهمية زيارة الرئيس السيسى لمسقط

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أكد مندوب سلطنة عُمان الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف، السفير عبد الله بن ناصر الرحابى، أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى مسقط فى ظل الوضع الراهن فى المنطقة، مشيدًا بـ"الدور المحورى الدولى للشقيقة مصر".

وقال الرحابى فى تصريح خاص لقناة (إكسترا نيوز) الإخبارية اليوم الأحد ـ إن العلاقات بين البلدين الشقيقين ممتدة وتاريخية..موضحًا أن هناك الكثير من القضايا التى تهم البلدين ستُطرح خلال المباحثات بين الرئيس السيسى والسلطان قابوس بن سعيد على رأسها الإرهاب والقضايا العربية الملحة.

وأضاف أن السلطان قابوس ينظر لمصر نظرة متميزة نظرًا للعلاقات التى تربطه مع زعماء مصر على مدى تاريخها وإيمانه بدورها المحورى .. مشيرًا إلى أن هذه المرحلة التى تمر بها الأمة العربية تحتاج إلى التشاور بين الزعماء العرب المؤمنين بأهمية الحوار وحل الخلافات بالطرق السلمية وإعطاء مساحة لهذا الجانب أكثر من لغة الحرب والدمار.

وتابع الرحابى: "إن هناك آمالًا كثيرة تُعقد على زيارة الرئيس السيسى إلى سلطنة عمان" ، لافتًا إلى أن ما تشهده العلاقات بين البلدين ستسمح بالكثير من التعاون فى المجال الاقتصادي.

ونوه بأن السلطنة لديها خبرات فى مجال التجارة الدولية، لا سيما مع قربها من منطقة الجزيرة العربية فضلًا عن علاقاتها الإفريقية المميزة التى ستمكنها من العمل مع مصر، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى وجود تبادل ثقافى وإعلامى بين البلدين يعود لسنوات عديدة.