مقتل 7 أشخاص وإصابة 15 آخرين فى أعمال عنف بمدينة ريو دى جانيرو البرازيلية

مقتل 7 أشخاص وإصابة 15 آخرين فى أعمال عنف بمدينة ريو دى جانيرو البرازيليةالأحد، 04 فبراير 2018 08:12 ص
عناصر من الشرطة البرازيلية
برازيليا أ ش أ
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لقى 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 15 آخرون فى مدينة ريو دى جانيرو البرازيلية جراء أعمال عنف، وذلك بالتزامن مع وصول مئات الالاف من السياح لحضور مهرجانها السنوى.
وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية ( بى بى سي) اليوم الأحد، أن وتيرة أعمال العنف فى تصاعد بالبرازيل، لاسيما فى ريو دى جانيرو، وذلك منذ دخول البلاد فى أزمتها الاقتصادية والسياسية قبل عامين، كما تشهد المدينة إجراءات أمنية مشددة ودوريات مكثفة للشرطة فى إطار الحرب على تجار المخدرات بالأحياء الفقيرة.
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