مقتل 20 شخصا من الحوثيين فى مواجهات مع الجيش اليمنى شمال صنعاء

مقتل 20 شخصا من الحوثيين فى مواجهات مع الجيش اليمنى شمال صنعاءالأحد، 04 فبراير 2018 03:57 م
الحوثيين
أ ش أ
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أفادت الأنباء الواردة من جبهات القتال التى تشهدها الساحة اليمنية ، اليوم الأحد بمقتل عشرين من ميليشيا الحوثى ، الانقلابية ، بينهم قائد ميدانى ، وذلك فى مواجهات مع الجيش اليمنى وخلال غارات للتحالف العربى فى محافظة "الجوف" شمال شرق العاصمة اليمنية (صنعاء).
ووفقا لقناة " سكاى نيوز عربية " التى بثت النبأ ، فقد تمكنت القوات اليمنية ، فى وقت سابق اليوم، من السيطرة على عدد من القرى بمديرية "جبل حبشي" غربى محافظة "تعز" جنوب البلاد .
يذكرأن، اليمن يشهد حربا ضروسا ضد ميلشيا الحوثى الانقلابية أوشكت على عامها الثالث .
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