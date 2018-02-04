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مقتل 20 شخصا من الحوثيين فى مواجهات مع الجيش اليمنى شمال صنعاء

الأحد، 04 فبراير 2018 03:57 م
مقتل 20 شخصا من الحوثيين فى مواجهات مع الجيش اليمنى شمال صنعاء الحوثيين


أ ش أ
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أفادت الأنباء الواردة من جبهات القتال التى تشهدها الساحة اليمنية ، اليوم الأحد بمقتل عشرين من ميليشيا الحوثى ، الانقلابية ، بينهم قائد ميدانى ، وذلك فى مواجهات مع الجيش اليمنى وخلال غارات للتحالف العربى فى محافظة "الجوف" شمال شرق العاصمة اليمنية (صنعاء).

ووفقا لقناة " سكاى نيوز عربية " التى بثت النبأ ، فقد تمكنت القوات اليمنية ، فى وقت سابق اليوم، من السيطرة على عدد من القرى بمديرية "جبل حبشي" غربى محافظة "تعز" جنوب البلاد .

يذكرأن، اليمن يشهد حربا ضروسا ضد ميلشيا الحوثى الانقلابية أوشكت على عامها الثالث .

 

 


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