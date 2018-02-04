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الأحد، 04 فبراير 2018 08:45 ص
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مقتل 19 عنصرا من القوات التركية خلال معارك عفرين بشمال سوريا

الأحد، 04 فبراير 2018 08:35 ص
مقتل 19 عنصرا من القوات التركية خلال معارك عفرين بشمال سوريا الجيش التركى - أرشيفية


أ ش أ
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أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، مقتل 19 عنصرا من القوات التركية والفصائل الموالية لها بمدينة عفرين السورية.

وقال المرصد - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية - "إن حصيلة القتلى من الجيش التركى خلال يوم أمس، بلغت 19 عنصرا من القوات التركية والفصائل الموالية له، موضحا أن 8 من بين هؤلاء هم من الأتراك"، وأضاف أن الاشتباكات بين القوات الكردية والتركية مستمرة، لافتا إلى أن القوات التركية حتى الآن تمكنت من السيطرة على 16 قرية وبلدة فى عفرين.

ومن جانبه، أعلن الجيش التركى، مقتل 7 من جنوده خلال المعارك أمس مع القوات الكردية بينهم خمسة قتلوا فى دبابة، خلال عملياته العسكرية فى عفرين شمال سوريا، وأضاف الجيش، أنه وجه ضربات جوية للمواقع الكردية فى عفرين دمرت مخابيء للمقاتلين الأكراد، ومخازن للأسلحة.

وفى سياق متصل، أفادت مصادر طبية كردية بارتفاع أعداد قتلى الهجوم التركى على مدينة عفرين شمالى سوريا إلى أكثر من 150 مدنيا وإصابة 300 آخرين منذ بدء العملية العسكرية هناك، وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى)، اليوم، أن الجيش التركى يواصل عملياته العسكرية ضد القوات الكردية فى مدينة عفرين حيث تدور اشتباكات على محاور عدة فى غرب وشمال المدينة.

وبدأت تركيا العملية التى أطلق عليها اسم "غصن الزيتون" يوم 20 يناير الماضى بهدف طرد مسلحى "وحدات حماية الشعب" الكردية منها، وتقول إن قواتها قتلت نحو 900 مسلح كردى، لكن لا يمكن التأكد من الرقم من مصادر مستقلة.


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