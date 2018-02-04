مقتل وإصابة 3 أشخاص فى إطلاق قوات الأمن الهندية النيران على حدود باكستان





إسلام آباد (أ ش أ)

أعلن الجيش الباكستانى اليوم الأحد، أن قوات الأمن الهندية فتحت النيران بشكل غير مبرر على الحدود العسكرية المتنازع عليها بين الهند وباكستان، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة طفلين آخرين.

وصرحت الغرفة الإعلامية التابعة للجيش الباكستانى - حسبما ذكرت قناة "جيونيوز" الباكستانية - أن قوات الأمن الهندية فتحت النيران على قطاعى "نيزابير" و"روالكوت" الحدوديين فى استهداف للمدنيين، فيما أفادت العلاقات العامة بأن الجيش الباكستانى قام بالرد على مواقع القوات الهندية المستهدفة للمدنيين على نحو فعال.

وكان قد أصيب ثلاثة مدنيين آخرين عقب إطلاق القوات الهندية النيران على الحدود العسكرية لإقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين فى 28 يناير الماضي.

يذكر أن القوات الهندية ارتكبت أكثر من 150 انتهاكا لوقف إطلاق النار على الحدود العسكرية بين البلدين خلال عشرين يوما فى عام 2018، مما أسفر عن 9 قتلى من المدنيين وجرح 40 آخرين، بينما قامت بانتهاك أكثر من 1900 اتفاق لوقف إطلاق النار فى 2017.