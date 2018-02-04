مفتى سوريا يعرب عن تعازيه فى مقتل الطيار الروسى بإدلب





دمشق (أ ش أ)

أعرب مفتى سوريا أحمد حسون، اليوم الأحد، عن تعازيه فى مقتل الطيار الروسى الرائد رومان فيليبوف، قائد قاذفة (سو - 25) التى أسقطها المسلحون الإرهابيون فى محافظة إدلب السورية.

وقال المفتى - وفقا لفضائية "روسيا اليوم" الإخبارية، إنه "بالأمس قتل طيار رائع"، مؤكدا أن السوريين والروس يضحون معا بدمائهم من أجل القضاء على الإرهاب.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت - فى وقت سابق أمس - إسقاط طائرة حربية روسية فى إدلب ومقتل طيارها أثناء مواجهة مع إرهابيين، وذكرت أن طائرة روسية (سو - 25) تحطمت عندما كانت تحلق فوق منطقة خفض التصعيد فى إدلب بصاروخ محمول على الكتف مضاد للطائرات.