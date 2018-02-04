مفتى سوريا يعرب عن تعازيه فى مقتل الطيار الروسى بإدلب

مفتى سوريا يعرب عن تعازيه فى مقتل الطيار الروسى بإدلبالأحد، 04 فبراير 2018 10:16 م
مفتى سوريا أحمد حسون
دمشق (أ ش أ)
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أعرب مفتى سوريا أحمد حسون، اليوم الأحد، عن تعازيه فى مقتل الطيار الروسى الرائد رومان فيليبوف، قائد قاذفة (سو - 25) التى أسقطها المسلحون الإرهابيون فى محافظة إدلب السورية.
وقال المفتى - وفقا لفضائية "روسيا اليوم" الإخبارية، إنه "بالأمس قتل طيار رائع"، مؤكدا أن السوريين والروس يضحون معا بدمائهم من أجل القضاء على الإرهاب.
وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت - فى وقت سابق أمس - إسقاط طائرة حربية روسية فى إدلب ومقتل طيارها أثناء مواجهة مع إرهابيين، وذكرت أن طائرة روسية (سو - 25) تحطمت عندما كانت تحلق فوق منطقة خفض التصعيد فى إدلب بصاروخ محمول على الكتف مضاد للطائرات.
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