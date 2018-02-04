معاينة النيابة بأسانسير الموت: شركة الصيانة تتحمل مسؤولية الحادث





القليوبية ـ نيفين طه

كشفت معاينة اللجنة الفنية المشكًلة من النيابة العامة ببنها، لتحديد أسباب حادث انهيار أسانسير مبنى الجراحة بمستشفى الجامعه ببنها، عن تحمل شركة الصيانة مسؤلية الحادث.

واكتشفت اللجنة عدم وجود باراشوت وهو الجهاز الذى يمنع انهيار الاسانسير فى حالة وجود عطل فى أحد أسلاك الواير الموجود به وأوضح التقرير أن الاجزاء التى تم تركيبها بالاسانسير غير معتمدة وغير مطابقة للمواصفات القياسية كما أن الصيانة التى أجريت له من قبل مهندسى الشركه كانت صورية وكان مهندس الصيانه يقومون بالتوقيع على الكارت الخاص بالمتابعة دون إجراء التجارب اللازمة للتاكد من سلامة الاسانسير.

وتسلمت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة حيث كشفت عن أن المسؤلية الجنائية فى الحادث تقع على عدة جهات مختلفة منها الشركة المسؤله عن تركيب المصعد وصيانته وكذا اللجان الفنية والقانونية فى المستشفى والتى تسلمت الاسانسير عقب تركيبه وأيضا الجهات التى أجرت تجارب الآمان والسلامة عليه عقب الانتهاء من التركيب.