مطار القاهرة يلغى سفر راكب كان متوجهًا إلى إيطاليا بعد إصابته بأزمة قلبية

مطار القاهرة يلغى سفر راكب كان متوجهًا إلى إيطاليا بعد إصابته بأزمة قلبيةالأحد، 04 فبراير 2018 07:53 م
مطار القاهرة -أرشيفية
كتبت رحاب نبيل
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أصيب راكب مصرى الجنسية بأزمة قلبية مساء اليوم الأحد، قبل سفره على الطائرة الإيطالية المتجهة روما، وتم إلغاء سفره بمطار القاهرة الدولى، ونقله إلى مستشفى هليوبوليس للعلاج.
وأثناء استعداد قائد الطائرة الإيطالية 897 للإقلاع إلى روما، وخلال صعود الركاب إلى الطائرة سقط الراكب المصرى "سامى .ح.ف" 64 عاما، مصابا بوعكة صحية، وقام الدكتور محمد عبد الله طبيب الحجر الصحى بتوقيع الكشف الطبى عليه، وعمل الإسعافات الأولية.
وأمر الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بإلغاء سفره لحين تحسن حالته الصحية، وتم نقل الراكب بسيارة إسعاف المطار تحت إشراف محمود غنيم مشرف الإسعاف إلى مستشفى هليوبوليس لاستكمال علاجه.
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