مصلحة سك العملة تخطط لإصدار تذكارات تخلد رحلة العائلة المقدسة والقدس





كتب - أحمد يعقوب

تشارك مصلحة سك العملة المصرية بالدورة 49 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب وذلك بمجموعة من الميداليات التاريخية التى تم تصنيعها تحت اسم كنوز مصر الفرعونية تشمل 12 ميدالية تذكارية مصنوعة من الفضة الخالصة وتحمل أهم رموز الدولة الفرعونية القديمة.

وذكر بيان أصدرته وزارة المالية بمناسبة الاشتراك فى المعرض بأن هذه المجموعة من الميداليات تأتى ضمن خطة لإصدار مجموعات تاريخية تحت اسم كنوز مصر الفرعونية لتعريف الجيل الجديد وأيضا هواة جمع الميداليات والعملات التذكارية بالخارج بحضارة مصر علي مر العصور لبناء وعي لدي شباب مصر بإرث المصريين وما قدموه طوال التاريخ البشري من حضارة راقية تحتفي بالجمال والوسطية وتعاليم الأديان السمحة الداعية للمحبة والسلام ونبذ العنف والتطرف والإرهاب.

وحول الميداليات المعروضة للبيع للجمهور علي هامش معرض الكتاب أشارت وزارة المالية إلى أن الميداليات تحمل كل منها على أحد وجهيها احد رموز الدولة الفرعونية القديمة وعلي الوجه الآخر اسم هذا الرمز مكتوب بثلاث لغات هى العربية والفرعونية والانجليزية ويتوسطها شعار مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية.

وأوضحت المصلحة أن وزير المالية عمرو الجارحى اعتمد خطة عمل المصلحة المستقبلية التي أعدها المهندس عبد الرءوف الاحمدى رئيس سك العملة والتي تستهدف تقديم منتج ينافس منتجات أشهر دور سك العملة فى العالم ليكون المنتج المصرى مناسبا للتصدير لهواة جمع العملات فى جميع إنحاء العالم.

وأكدت أنه تماشيا مع هذا الهدف حرص رئيس المصلحة على الإعداد الجيد لطرح وإنتاج هذه المجموعة حيث تم الاستعانة بنخبة من العاملين بسك العملة حيث تم إعداد كتالوج خاص باللغتين العربية والانجليزية لكل مجموعة من هذه الميداليات التذكارية، ويحتوى على شرح لجميع الميداليات ونبذه عن الشخصية أو الأثر الذي تحمل اسمه وصورته ورقم عرضه فى المتحف المصرى.

وأضافت أن المصلحة حرصت أيضا على تضمين الكتالوج معلومات دقيقه ووافية عن هذه الكنوز المصرية ولذا تم توقيع برتوكول تعاون بين مصلحة سك العملة وكلية الآثار جامعة القاهرة لمراجعة اكبر أساتذة الآثار فى مصر لجميع البيانات والمعلومات بكل الكتالوجات وقبل طباعتها.

وأشارت إلى إن هذا الحرص وراء مجموعة كنوز مصر ومراعاتها الدقة التاريخية فى كل التفاصيل بداية من تصميم الميداليات والكتالوج والعلبة الخاصة بحفظهما والمصنعة من أجود أنواع الخشب كما حفر عليها نقش فرعونى بأسماء الرموز التاريخية الموضوعة على الميداليات تتوسطها عين حورس لحماية هذا الكنز الفنى.

وذكر البيان أن سك العملة تخطط لإنتاج مجموعات تاريخية أخرى مازالت فى مرحلة الإعداد، من أهمها مجموعة ميداليات تذكارية تخلد مسار رحلة السيد المسيح فى مصر حيث تتوقع إقبال كبير علي اقتنائها خاصة بعد اعتماد الفاتيكان لمسار رحلة العائلة المقدسة بمصر، بجانب مجموعة أخرى تحتفى بالقدس العربية، وثالثة عن أهم الاثار ومجموعة بورتريهات للشخصيات التى حكمت مصر من أسرة محمد على.