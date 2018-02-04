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مصرع موظف صدمه قطار أثناء عبوره الطريق من مكان غير مخصص للمشاة بسوهاج

الأحد، 04 فبراير 2018 02:52 م
مصرع موظف صدمه قطار أثناء عبوره الطريق من مكان غير مخصص للمشاة بسوهاج جثة - أرشيفية


سوهاج - محمود مقبول
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لقى موظف بإدارة الشئون الاجتماعية فى جرجا جنوب سوهاج مصرعه، اليوم الأحد، عقب اصطدام قطار به أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للمشاة.

كان اللواء عمر عبدالعال، مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من اللواء أشرف نصحى نائب المدير لقطاع الجنوب، يفيد بوفاة موظف صدمه قطارا بجرجا، وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية اصطدام القطار رقم 1937 إسبانى أسوان القاهرة بـ"محسن س م" 44 سنة موظف بإدارة الشئون الاجتماعية بجرجا، ويقيم شارع الجنينية الصيفى بندر جرجا، حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للمشاة، ما نتج عنه وفاته متأثراً بإصابته بكسور متفرقة بالجسم والجمجمة.

تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزى، وبسؤال شقيقه أقر بمضمون ما تقدم ونفى الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود شبهة جنائية فـى الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائى ذلك، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 337 إدارى القسم لسنة 2018، وبالعرض على النيابة صرحت بدفن الجثة.

 

 


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