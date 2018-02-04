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مصرع ربة منزل و3 أطفال فى انفجار اسطوانة بوتاجاز بعزبة القاوية بسوهاج

الأحد، 04 فبراير 2018 07:29 م
مصرع ربة منزل و3 أطفال فى انفجار اسطوانة بوتاجاز بعزبة القاوية بسوهاج حريق -أرشيفية


سوهاج محمود مقبول
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لقيت منذ قليل ربة منزل فى الـ25 من عمرها مصرعها و3 أطفال آخرين تتراوح أعمارهم ما بين عامين إلى خمسة فى انفجار اسطوانة بوتاجاز بناحية عزبة القاوية دائرة مركز طما، بينما أصيب عامل بحروق متفرقة بالجسم.

وكان اللواء عمر عبد العال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء على الكاشف نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بنشوب حريق بدائرة مركز شرطة طما ووجود متوفيين ومصاب، وانتقل إلى مكان الحريق العميد أحمد شمندى مأمور مركز شرطة طما، وقوات الحماية المدنية برئاسة اللواء علاء نمشة مدير إدارة الحماية المدنية، وتم الدفع بسيارتين إطفاء والسيطرة على الحريق.

وتبين من التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها المقدم هيثم الدركونى رئيس مباحث مركز شرطة طما، أن الحريق نشب بمنزل مكون من 5 طوابق نتج عن وفاة دميانة مرزوق حنا 25 سنة ربة منزل، وجيسكا إسحاق عبد الله 3 سنوات وكارم إسحاق عبدا لله عامين وبنيامين عماد بنيامين عامين وإصابة آخر.

 

 


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