مصادر: القابضة الكيماوية تحيل ملف مخالفات القومية للأسمنت للنيابة

مصادر: القابضة الكيماوية تحيل ملف مخالفات القومية للأسمنت للنيابةالأحد، 04 فبراير 2018 06:00 ص
خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام
كتب عبد الحليم سالم
إضافة تعليق
قال مصدر بوزارة قطاع الأعمال العام، إن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ستحيل ملف مخالفات الشركة القومية للأسمنت للنيابة.
وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أن خالد بدوى وزير قطاع الأعمال أطلع على ملف المخالفات المالية التى حدثت فى الشركة القومية للأسمنت، علاوة على عدد من قرارات رئيس القابضة الكيماوية السابق، الخاصة بالقومية للأسمنت خاصة ما يتعلق ببيع الكلينكر بالأمر المباشر، وكذلك عقد طحن الكلينكر أيضا ووجه بإحالتها إلى النيابة .
ولفت المصدر أن عماد الدين مصطفى رئيس القابضة الكيماوية، بصدد إحالة الملف للنيابة بعد استكمال كافة المستندات وفق توجيهات وزير قطاع الأعمال العام.
إضافة تعليق
العبودية ليست ماضى وانتهى!.. موريتانيا آخر من ألغى نظام الاستعباد فى العالم ومازالت الأزمة تسكنها.. ومزاد المهاجرين الأفارقة فى ليبيا يكشف استمرار تجارة الرقيق.. وكوريا الشمالية الأعلى فى نسبة عبيد العصر الحديث
الأمين العام لمنظمة أوابك: "ظهر" أهم حقول الغاز المكتشفة بالبحر المتوسط.. ويحول القاهرة لمركز إقليمى للطاقة عباس النقى: مصر حققت 45 كشفا بتروليا جديدا خلال عام.. و806 مليارات دولار استثمارات عربية بـ"الطاقة"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة