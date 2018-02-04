مصادر: القابضة الكيماوية تحيل ملف مخالفات القومية للأسمنت للنيابة

كتب عبد الحليم سالم

قال مصدر بوزارة قطاع الأعمال العام، إن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ستحيل ملف مخالفات الشركة القومية للأسمنت للنيابة.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أن خالد بدوى وزير قطاع الأعمال أطلع على ملف المخالفات المالية التى حدثت فى الشركة القومية للأسمنت، علاوة على عدد من قرارات رئيس القابضة الكيماوية السابق، الخاصة بالقومية للأسمنت خاصة ما يتعلق ببيع الكلينكر بالأمر المباشر، وكذلك عقد طحن الكلينكر أيضا ووجه بإحالتها إلى النيابة .

ولفت المصدر أن عماد الدين مصطفى رئيس القابضة الكيماوية، بصدد إحالة الملف للنيابة بعد استكمال كافة المستندات وفق توجيهات وزير قطاع الأعمال العام.