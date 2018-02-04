مسئول بالاتحاد الأوروبى: سنرد حال اتخاذ ترامب إجراءات تجارية ضدنا

مسئول بالاتحاد الأوروبى: سنرد حال اتخاذ ترامب إجراءات تجارية ضدناالأحد، 04 فبراير 2018 05:27 م
الاتحاد الأوروبى
برلين (أ ش أ)
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حذر مفوض الميزانية بالاتحاد الأوروبى جونتر أوتينجر من أن الاتحاد المكون من 28 دولة سيكون له رد فعل فى حال اتخاذ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إجراءات تجارية ضد الكتلة.
وقال أوتينجر- فى تصريحات نقلتها شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم الأحد، إنه إذا اضطر المصدرون الأوروبيون إلى دفع رسوم جمركية سيتعين فى المقابل على المصدرين الأمريكيين دفع رسوم للاتحاد، مضيفا : "كل من يستخدم أداة، يتعين عليه أن يدرك أننا لدينا أيضًا نفس الأداة، وأن السوق الأوروبية كبيرة كالأمريكية".
وكان ترامب قد انتقد السياسة التجارية للاتحاد الأوروبى الأسبوع الماضى فيما أعلن الاتحاد أنه مستعد للرد "بسرعة وبطريقة مناسبة فى حال فرض ترامب إجراءات تجارية غير عادلة".
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