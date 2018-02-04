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مدير إدارة العاشر التعليمية: مدرسة الشهيد منسى تدخل الخدمة الأسبوع المقبل

الأحد، 04 فبراير 2018 08:43 ص
مدير إدارة العاشر التعليمية: مدرسة الشهيد منسى تدخل الخدمة الأسبوع المقبل مدرسة الشهيد العقيد أحمد صابر منسى التجريبية


الشرقية- فتحية الديب
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قالت فاتن فتحى مدير إدارة العاشر من رمضان التعليمية، إن مدرسة الشهيد العقيد "أحمد صابر منسى التجريبة" من المقرر دخولها الخدمة الأسبوع المقبل، لحين الانتهاء من جميع الأعمال بالمدرسة وتجهيزها تماما.

 

ومدرسة الشهيد العقيد "أحمد صابر منسى التجريبية" تقع  بالمجاورة 25 بمدينة العاشر من رمضان، على بعد أمتار من مسكنه، بتكلفة 11 مليون جنيه ومقامة على مساحة 1800 متر وتتكون من 3 طوابق وتضم 42 فصلا دراسيا.

 

وسوف تدخل الخدمة التعليمية، الأسبوع القادم، لتساهم فى القضاء على نظام الفترتين، وللعمل على تقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول، وتقديم تعليم جيد لأبناء مدينة العاشر من رمضان.


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العاشر من رمضان

مدرسة الشهيد منسي

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