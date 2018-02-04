محافظ مطروح يفتتح معرض الإبداع السنوي لمنطقة مطروح الأزهرية





مطروح – حسن مشالي

افتتح اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، اليوم الأحد، معرض الإبداع السنوي لمنطقة مطروح الأزهرية، والذي تضمن عدد من المشغولات والابتكارات والوسائل التعليمية ومسرح وكورال

وأشاد المحافظ، بما تضمنه المعرض من أعمال تؤكد على إبداع معلمي وطلاب المعاهد الأزهرية بمطروح، وقرر صرف مكافأة لجميع المشاركين فى إقامة المعرض وتنظيمه، وأكد على التشجيع الدائم على الابتكار والإبداع لجميع طلاب مطروح، وتقديم كافة الدعم الفني والمادي لهم.

وأكد النائب سليمان فضل العميرى فى كلمته نيلبة عن الهيئة البرلمانية بمطروح، أن ما يتم انجازه على أرض مطروح سواء مشروعات استثمارية وتنموية أو بنية تحتية، لخدمة أبناء المحافظة، ما كان يتم فى هذه الفترة الزمنية القليلة، إلا بتضافر كافة الجهود خلف اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، الذي يقود المحافظة بخطى متسارعه، مع الحفاظ على حقوق أبنائها وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، لتأخذ مطروح مكانتها بين محافظات الجمهورية، بل ولتحتل مكانتها العالمية بإمكانياتها ومواردها ومشروعاتها القومية والتنموية.

وأشار الدكتور سالم عبد العاطى مدير عام منطقة مطروح الأزهرية، على دور الأزهر الشريف ومكانته، وأشاد بدعم اللواء علاء أبو زيد لهذا الدور، والذي أسفر عن حصاد منطقة مطروح الأزهرية المراكز الأولى فى عدد من المسابقات الأزهرية على مستوى الجمهورية، فى حفظ القرآن والإنشاد الديني والشعر وغيره، بالإضافة إلى استلام وتشغيل استراحة بنجر السكر 27 بمركز الحمام، وإنشاء مجمع علم الروم النموذجى بنسبة99 % بتكلفة 30 مليون جنيه، واستلام معهد زاوية العميد بعد إحلاله وتجديده بمبلغ 5 مليون جنيه ، وإحلال وتجديد مجمع الأزهر بالحمام بنسبة 35 % بتكلفة 30 مليون جنيه ، وإنشاء مجمع الروييسات بنسبة 50 % بتكلفة25 مليون جنيه ، وإحلال وتجديد مجمع كشوك عميرة بنسبة 10 % بتكلفة 3 ملايين جنيه ، وانشاء استراحات بمنطقة غزالة بنسبة 85% بتكلفة 4 ملايين جنيه، بالإضافة إلى أعمال الصيانة ورفع الكفاءة لعدد من المعاهد الأزهرية بالمحافظة.

من جانبه أكد محافظ مطروح، فى كلمته أن المعرض الذي نظمته منطقة مطروح الأزهرية، بما تضمنه من أعمال فنية وتعليمية، هو رسالة تأكيد بأن الأزهر سيظل المؤسسة الدينية والتاريخية العريقة بوسطيتها وسماحتها، ونشر تعاليم الدين الإسلامي بقيمه ومثله الصحيحة، مع تحمله لرسالته بعيداً عن أي تعصب وتشدد، مع حمايته للمصريين من محاولات الإستقطاب، من خلال نشر صحيح الدين، والمساهمة بدوره الوطني بدعم القيادة السياسية الرشيدة فى جعلهم نسيجًا وطنيًا واحدًا.

وأضاف محافظ مطروح، أن العلم هو الركيزة بل هو الأساس لنهضة و تقدم أى دولة مؤكدا علي دعم المحافظة الكامل لقطاع التعليم العام والأزهري، باعتباره أهم القطاعات التي تُبنى عليها كافة القطاعات الخدمية والتنموية الأخرى، مضيفا أن مطروح تحتاج إلى مزيد من القوى العاملة وسواعد وإبداعات أبنائها، خاصة مع ما يتم على أرض مطروح من مشروعات استثمارية وتنموية قومية عملاقة، بفضل رعاية واهتمام القيادة السياسية بتلك البقعة الغالية من أرض الوطن، سواء فى مدينة العلمين الجديدة أو مشروع الضبعة السلمي لتوليد الطاقة ومشروع تنمية غرب مصر، وغيرها من المشروعات الاستثمارية التي تم البدء الفعلي فى تنفيذها، والتي كان أخرها التوقيع على 3 مشروعات استثمارية بتكلفة استثمارية نحو 71 مليار جنيه، وهي من نتائج مؤتمر مطروح الاقتصادي الدولي الأول الذي عقد فى شهر أكتوبر 2015،بالإضافة إلى إسناد تشغيل مصنع تمور سيوة لإحدى الشركات الإماراتية بحق الانتفاع لمدة 15 سنة باستثمارات 3,3 مليون جنيه سنويا، والتي تعمل جميعها على توفر ألاف فرص العمل لأبناء المحافظة، و تؤكد أن مطروح أمل مصر وقاطرة التنمية بها.

وقدم محافظ مطروح الشكر والتقدير، لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، لجهوده الدائمة فى استكمال مسيرة الأزهر الشريف، والعمل على تطويره وتحفيز دوره الديني والوطني، وعلى جهوده ودعمه لدور الأزهر بمطروح خاصة الدور التعليمي، والموافقة على جميع مطالب المحافظة، وكان من بينها الموافقة على أداء طلاب معهد القراءات للامتحانات بمطروح تخفيفا عليهم من مشقة وتعب السفر للقاهرة.

حضر افتتاح معرض الإبداع بمنطقة مطروح الأزهرية السيد الإمام السكرتير العام و المهندس علاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد، والنائب سليمان فضل العميرى والنائب مهدي العمدة عن الهيئة البرلمانية بمطروح ، والدكتور سالم عبد العاطى مدير عام منطقة مطروح الازهرية، و وممثلي الكنيسة بمطروح، العمدة خالد أبو خريطة رئيس رابطة الشباب، و عدد من العمد والمشايخ والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.