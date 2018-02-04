محافظ كفرالشيخ : تطوير 7 مكامير فحم وازالة 14 مكمورة مخالفة

قال اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ،إنه تم ازالة 14 مكمورة مخالفة للفحم بسيدى سالم، كما تمت الموافقة على تطوير 7 مكامير مطابقة للمواصفات البيئية، وجارى معاينة 4 مكامير آخرى، بسيدى سالم، لافتاً إلى أنه سيتم توفيق أوضاع المكامير مؤكداً على ضرورة التزامها بالاشتراطات البيئية وتوفيق أوضاعها خلال عام .

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ لبحث توفيق أوضاع المكامير ، ومعاينة بعضها ، لتعدد شكاوى المواطنين .

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن عدد المكامير التى تم حصرها بلغت 55 مكمورة بسيدى سالم، ومكمورة ببلطيم، و 4 فى دسوق، منهم 10 مكامير تنطبق عليها الشروط، وجارى توفيق أوضاع باقى المكامير للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين .