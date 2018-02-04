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محافظ كفرالشيخ : تدريب 143 موظفاً على تفعيل خدمة الشباك الواحد

الأحد، 04 فبراير 2018 07:28 م
محافظ كفرالشيخ : تدريب 143 موظفاً على تفعيل خدمة الشباك الواحد محافظ كفر الشيخ


كفر الشيخ – محمد سليمان
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قال اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، أنه تم تدريب 143 موظف بالمراكز التكنولوجية، بمدن " دسوق، قلين، الرياض، سيدى سالم، فوة، بلطيم "، على علوم الحاسب الآلى والشبكات، خلال الفترة من 21 يناير حتى الخميس القادم 8 فبراير، وذلك ضمن خطة تطوير المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة لتفعيل منظومة " الشباك الواحد " لخدمة المواطنين، وسرعة الرد على الشكاوى وطلبات أهالى محافظة كفرالشيخ .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، بالقيادات التنفيذية لمناقشة المشروعات التنموية، بحضور المهندس راضى امين السكرتير العام للمحافظة، واللواء شكرى الجندى عضو مجلس النواب، ومساعدى المحافظ ورؤساء المراكز والمدن والقيادات التنفيذية .

كما ناقش المحافظ كفرالشيخ، خلال اللقاء خطة تنفيذ المشروعات التنموية الجديدة"آفاق 2018_2019م"، ، مؤكداً جاري إقامة مصنع فصل الرمال السوداء بشمال شرق البرلس على مساحة 80 فدانًا، بالإضافة إلى متابعة المخطط الجديد للتنمية بشمال شرق البرلس، لإنشاء مجمع مزارع دواجن بطاقة إنتاجية 6 ملايين طائر " مرحلة أولى " ،وبورصة زراعية دولية، وبورصة دولية للدواجن، ومجمع متكامل لأسواق الجملة، واقامة مجمع طبى بشرق مدينة كفرالشيخ على مساحة 65 فدانا، بالإضافة إلى عدد من المشروعات تحت الدراسة، بالإضافة إلى اقامة مول تجارى بنادى كفرالشيخ الرياضى بتكلفة 35 مليون جنيه على مساحة 1000 م2، ويتم تنفيذه خلال عامين، لتقديم خدمة متميزة لأبناء المحافظة، فضلاً عن توفير مورد ذاتى للنادى يسهم فى تحسين الخدمات الرياضية، بالاضافة الى تطوير حديقة صنعاء، ، وتطوير فندقى دهب وكيلوبترا بمصيف بلطيم، وانشاء فندق جديد بالمصيف على مساحة 1000 متر، وتنمية الثروة السمكية، وبرامج التصدى لصيد الزريعة ودعم شرطة المسطحات بلنشات جديدة مجهزة أمنياً، فضلاً عن مشروعات التنمية السياحية بالمحافظة.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، انه سيتم اقامة مدرسة يابانية بكل مدينة فضلاً عن انشاء مدرسة للتمريض بكل مدينة من مدن المحافظة، لتوفير احتياجات المستشفيات والوحدات الصحية من هئية التمريض اللازمة للتشغيل وتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين .

وشدد محافظ كفرالشيخ، على ازالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، والازالة من المهد وعدم التقيد بالاجراءات للحفاظ على الرقعة الزراعية، ومصادرة مواد البناء والمعدات المستخدمة فى التعديات، وعلى صعيد تقنين اراضى املاك الدولة، أضاف محافظ كفرالشيخ ان باب تلقى طلبات تقنين لواضعى اليد على أملاك الدولة مستمر حتى 14 مارس القادم، بجميع مجالس المدن، والذى يعد موعداً نهائياً للتقدم بالمستندات المطلوبة بالاضافة الى مراجعة مستندات من سبق لهم التقدم، لفحص طلبات التقنين لكل حالة على حدة بعدها سيتم متابعة جولة جديدة من حملات " حق الشعب " لإستعادة أراضى أملاك الدولة .


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