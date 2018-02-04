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محافظ سوهاج: عقد ورشة عمل لأعضاء وحدة تنفيذ مشروعات تنمية الصعيد

الأحد، 04 فبراير 2018 07:12 م
محافظ سوهاج: عقد ورشة عمل لأعضاء وحدة تنفيذ مشروعات تنمية الصعيد ورشة عمل لأعضاء وحدة تنفيذ مشروعات تنمية الصعيد


سوهاج عمرو خلف
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قال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، أنه تم عقد ورشة عمل لأعضاء وحدة تنفيذ مشروعات تنمية الصعيد من تمويل البنك الدولى لتنفيذ أنشطة التخطيط التشاركى بشكل فعال لرصد آراء المواطنين فى خطة التنمية والاستثمار للعام 2018/2019 ، وكيفية الاستفادة من منتديات التنمية المحلية كوسيلة لتسهيل عملية مشاركة المواطنين فى وضع رؤية المحافظة وعملية تخطيط الاستثمار السنوى .

وشارك فى ورشة العمل المحاسب كمال شلبى سكرتير عام مساعد المحافظة، والدكتورة ناهد اسكندر مسئول وحدة تطوير الادارة المحلية بوزارة التنمية المحلية، ووفد من البنك الدولى .

وقال شلبى فى بيان، أنه تم مناقشة وتحديد الموضوعات الرئيسية والرسائل ،التى سيتم طرحها خلال كل المشاورات التى ستعقد على مستوى المراكز والقرى ، وذلك من خلال توضيح لبرنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر، وتم مناقشة محتوى التقارير التى ستوزع أثناء الاجتماعات التشاركية ، وتقديم الدعم الفنى والإعلان عن تنظيم وتيسير هذه الاجتماعات التشاركية ، ودعم وحده تنفيذ المشروع لتحديد الاولويات واستخراج أولويات كل مركز.

 

 


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