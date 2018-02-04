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الأحد، 04 فبراير 2018 08:54 م
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محافظ دمياط يناقش إنشاء شركة دولية لتطوير الأثاث الدمياطى

الأحد، 04 فبراير 2018 07:55 م
محافظ دمياط يناقش إنشاء شركة دولية لتطوير الأثاث الدمياطى محافظ دمياط


دمياط معتز الشربينى
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ناقش اليوم  الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، خلال الاجتماع الذى عقد اليوم مع المهندس المعتز بهاء الدين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة دمياط للأثاث الفكرة المطروحة ،من قبل المهندس ياسر العوضي أحد تجار وصناع الأثاث لإنشاء شركة دولية ،لتطوير الأثاث الدمياطى وتسويقه داخليا وخارجيا .

حيث تتضمن فكرة الشركة تسويق منتجات كلا من الورش الصغيرة والتاجر المتوسط و المصانع الكبيرة ،وتسهيل كافة الإجراءات من سجل تجارى وبطاقة ضريبية ،مقابل اشتراك شهرى طبقا لحجم الإنتاج ،وتحصل الشركة على نسبة مئوية في حال التعاقد معها على التسويق.


حيث أكد المحافظ أن المحافظة تدعم كافة الأفكار المطروحة لجميع الشركات لإنجاح عملية التسويق دون شرط أو قيد ،كما أبدى المهندس بهاء الدين موافقته المبدئية على إتاحة مكان مخصص داخل مدينة دمياط للأثاث لترويج منتجات الشركة.

 


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