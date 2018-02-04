محافظ دمياط: مدة مجلس إدارة شركة الأثاث لن تزيد عن 5 سنوات



قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، إن مدة مجلس إدارة شركة مدينة دمياط للأثاث لن تزيد عن 5 سنوات، وسيتم إنشاء مجلس تنفيذى من الملاك لإدارة المدينة إداريا وأمنيا وخاصة مع إنشاء نظام مراقبة بالكاميرات بتكلفة 18 مليون جنيه للتحكم والإدارة وتأمين حدود المدينة.

بمدينة دمياط للأثاث ، بناء على توجيهات مجلس الوزراء بشأن متابعة تنفيذ المشروعات القومية المقامة على أرض المحافظة .



وأكد أنه تم

وأعلن المحافظ تكلفة المرافق داخل المدينة وصلت إلى مليار جنيه دعما من الدولة لإنشاء المدينة، حيث سيتم إنشاء محطة صرف صحى لخدمة المدينة بالإضافة إلى خدمة 10 قرى محيطة بالمدينة بتكلفة 536 مليون جنيه ، بينما ستبلغ تكلفة محطة الكهرباء المغذية للمدينة 427.5 مليون جنيه، كما تشمل مرافق المدينة توصيل شبكة تليفونات بتكلفة 14 مليون جنيه لتوصيل 3 آلاف خط تليفون، و 12مليون جنيه لتوصيل شبكة غاز، وكذلك 18 مليون جنيه لتركيب كاميرات لتأمين المدينة. وأكد المحافظ ان أعمال الإنشاءات داخل المدينة يعمل بها حتى الآن 20 ألف عامل، ومن المتوقع أن تصل العمالة إلى 30 ألف عامل فور الانتهاء من التنفيذ . من جانبه أعلن، معتز بهاء الدين الرئيس التنفيذي لشركة مدينة دمياط للأثاث، أن إنجاز التنفيذ داخل المدينة وصل إلى 90%، كما تم الاتفاق على تخفيض وديعة الصيانة من 10% إلى 5% من إجمالي الوحدة للورش الصغيرة ، موضحا أن مدينة دمياط للأثاث تعد مدينة متكاملة متخصصة فى صناعة الأثاث وكل ما يتعلق بها من حرف وصناعات صغيرة ومتوسطة وصناعات مغذية ومكملة لها تضم 1500 ورشة لصغار الصناع واراضى صناعية كاملة المرافق بمساحة إجمالية تبلغ 600 الف متر مربع كما تشمل منطقة تجارية وتسويقية تضم مركز تجارى لتسويق الأثاث وارض معارض وفندق ، ومركز دولى للمؤتمرات وتشمل أيضا خدمات إدارية، ومستشفى ومركز تكنولوجى ومعهد فنى للتصميم الحرفى وخدمات مكملة لها . كما تقدم المحافظ بالشكر للقائمين على شركة مدينة دمياط للأثاث لتوفير الدعم المادي لإنشاء المدينة، وكذا اللواء أركان حرب كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وكافة العاملين بالهيئة الهندسية والأشغال العسكرية على إتمام الأعمال بالمدينة على أعلى مستوى من الدقة والإتقان .

وأوضح محافظ دمياط، خلال اجتماعه بالمهندس معتز بهاء الدين العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مدينة دمياط للأثاث، واللواء إيهاب الفار مدير إدارة الأشغال العسكرية بالقوات المسلحة، وذلك لمتابعة أعمال تنفيذ إنشاءات المرحلتين الأولى والثانيةالانتهاء من استكمال إنشاء 51 "هنجر" خلال 15 يوما، فيما عدا أعمال الدهانات الخارجية لحين دخول كافة شبكات المرافق للمدينة من شبكات مطر ومياه وصرف صحى وغاز وكهرباء وخطوط تليفونات وأجهزة مراقبة وطرق بطول 25 كيلو متر، والتى سيتم الانتهاء منها بالكامل فى شهر مارس القادم.