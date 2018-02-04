محافظ الدقهلية يستقبل محافظ البنك المركزي الأسبق للتهنئة بالعيد القومي





الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور لأحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، أن محافظه الدقهلية تعتز دائما بأبنائها الاعلام في كافه المجالات العلمية والفكرية والثقافية والفنية والدينية والسياسية والاقتصادية والمصرفية الذين اثروا جوانب الحياة في مصر والعالم في جميع المجالات.

جاءت تصريحات المحافظ، خلال استقباله الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي المصري الأسبق، وأحد ابناء الدقهلية الاعلام في المجال المصرفي والاقتصادي والذى زار مبنى محافظه الدقهلية اليوم.

واستهدفت زيارة العقدة، تقديم التهنئة لمحافظ الدقهلية، وشعب الدقهلية بالعيد القومي فبراير 2018 والذى يوافق ذكرى انتصارات شعب الدقهلية على قوات الغزو الأوربي وصد الهجمات الصليبية على مصر وحمايتها من تلك الحملات عام 1250 أي منذ ما يقرب من 8 قرون مضت.

ورحب الشعراوي، بمحافظ البنك المركزي المصري الأسبق، وتم خلال اللقاء تناول العديد من المشروعات التي تم انجازها علي ارض الدقهلية وكان لها العائد الكبير على مواطني المحافظة وفى مقدمتها مشروعات خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، مشروعات الطرق والكباري والرصف، والمنشآت التعليمية، بالإضافة الى مشروعات الري والاسكان، فضلا عن المشروعات المستقبلية شملت المنصورة الجديدة، والاتوبيس النهري، وتطوير حدائق الحيوان والهابى لاند، وأيضاً تطوير بحيره المنزلة لتكون منطقه انتاجيه تنموية تقوم فيها الصناعات على الصيد وانتاج الاسماك ومستلزمات الصيد.

واشاد محافظ البنك المركزي المصري الأسبق، بالجهود الكبيرة للأجهزة التنفيذية بالمحافظة بقياده محافظها العالم الجليل الحريص دائما على رقى وتقدم وتطور المحافظة كقياده تنفيذيه وسياسيه واعيه انجزت الكثير من المشروعات في كافه المجالات خلال وقت قصير على ارض المحافظة الذى يضع نصب عينيه دائما كل شبر من ارض المحافظة بقراها ومدنها ومراكزها للعمل على نهضته وتقدمه، معرباً عن امتنانه وشكرة وتقديره لمحافظ الدقهلية على هذه الجهود المستمرة لتحقيق المزيد من الانجازات على ارض المحافظة بعمل جاد ومثمر لكافه الأجهزة التنفيذية العاملة تحت قيادته.

كما شارك محافظ الدقهلية، اليوم الاحد، الاحتفالية التي نظمتها مديريه الشباب والرياضة بالمحافظة بالصالة المغطاة بالإستاد الرياضي بالمنصورة بمناسبه احتفالات المحافظة بعيدها القومي فبراير 2018.

جاءت مشاركة المحافظ، الاحتفالية بحضور اللواء محمد حجى، نائب مدير أمن الدقهلية، العقيد احمد صلاح الدين، المستشار العسكري للمحافظة، المهندس مختار الخولى، وكيل الوزارة السكرتير العام المساعد، رمضان شوربه، وكيل وزارة الشباب والرياضة، اعضاء الجهاز التنفيذي، وكلاء الوزارة، رؤساء قطاعات المرافق والخدمات، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء، نواب البرلمان، جمع غفير من ابناء الدقهلية.

وأكد محافظ الدقهلية، خلال كلمته التي القاها في الاحتفالية أن مصر قادرة على تحقيق الانجازات في كافه المجالات، مضيفاً ان مصر لن تبنى الا بسواعد ابنائها وشبابها الواعد، مؤكدا على اهميه وعى الشباب بقضايا المجتمع ومشاركته الفعالة في حلها بالعلم والمعرفة والفكر المستنير والعمل الجاد المخلص الذى يستهدف رفعه شأن مصرنا الغالية.

وأضاف الشعراوي، ان برنامج احتفالات المحافظة بعيدها القومي هذا العام يتضمن العديد من الفاعليات والفقرات التي يشارك فيها الشباب من كل الأعمار وذلك بهدف ترسيخ الانتماء والحرص من جانب الدولة على مشاركته المستمرة معها تقديرا واعترافا بدورهم وقدرتهم على التلاحم والتفاعل مع المجتمع في كل قضاياه.

وتضمن برنامج الاحتفالية العديد من الفقرات الفنية والرياضية لمديريه الشباب والرياضة بالمشاركة مع مديريه التربية والتعليم وبدأت الاحتفالية بان عزفت الموسيقى السلام الجمهوري ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم ثم استعراض طابور العرض الذى شاركت فيه الشباب والطلائع بمراكز الشباب والرياضة على مستوى المحافظة.