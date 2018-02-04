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محافظ الدقهلية: المحافظة حققت إنجازات بلغت تكلفتها 6 مليارات جنيه

الأحد، 04 فبراير 2018 02:37 ص
محافظ الدقهلية: المحافظة حققت إنجازات بلغت تكلفتها 6 مليارات جنيه جانب من الحضور بمحافظ الدقهلية أحمد الشعراوى


الدقهلية شريف الديب
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أكد الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، أن الإرادة السياسية القوية للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وبجهود كافة أجهزة الدولة، هى السبب الرئيسى وراء تحقيق الإنجازات والمشروعات القومية العملاقة وفى كافة المجالات بمحافظات مصر.

 

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للندوة الثقافية الشعرية التى نظمتها محافظة الدقهلية من خلال الإدارة العامة للتنمية البشرية بإشراف الدكتورة هدى بلاط، وبمشاركه الإعلامى والشاعر الكبير جمال الشاعر، ابن محافظة الدقهلية، فى إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومى فبراير 2018، بحضور حازم نصر، مدير مكتب أخبار اليوم بالمنصورة، ومشاركة القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية ورجال الأزهر والأوقاف والكنيسة ونواب البرلمان بالدقهلية.

 

وأشار المحافظ، إلى أن العيد القومى لأى محافظة هو عيد لكل المحافظات المصرية، لما تؤكده من ترسيخ الولاء والانتماء للوطن وما يصاحب الاحتفال بها افتتاح إنجازات جديدة على أرض الواقع والبدء فى مشروعات اخرى مستقبليه، موضحاً أن الدقهلية حققت إنجازات خلال الفترة الماضية بلغت تكلفتها 6 مليارات جنيه فى كافه قطاعات المرافق والخدمات، مشيراً إلى أن هناك العديد من المشروعات المستقبلية جار العمل على انجازها فى مقدمتها مدينة المنصورة الجديدة، القطار المكهرب، تطوير بحيرة المنزلة.

 

ومن الجدير بالذكر تضمنت الندوة الثقافية الشعرية إلقاء العديد من القصائد الشعرية للإعلامى جمال الشاعر، تضمنت معانيها مواجه الإرهاب والتطرف، كما تحدث عن الآمال والطموحات لمصر فى المستقبل بشكل عام وللدقهلية موطنه، معربا عن أمله فى أن يكون هناك قناة تليفزيونية وإذاعه لمدينة المنصورة، مؤكدا دعمه لهذا المشروع، مؤكداً على عراقه الدقهلية فى مجال الخدمات الطبية، وأن تكون بحق عاصمة مصر الطبية، مضيفاً أهمية التوسع فى دعم مشاركة الشباب فى كافة المجالات التنموية.

 

وتوجه جمال الشاعر، بالشكر والتقدير لمحافظ الدقهلية على حرصه لدعوته ومشاركته محافظه الدقهلية عيدها القومى هذا العام كونه ابن من أبناء المحافظة.

 

 


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