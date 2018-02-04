محافظ الاسكندرية يكلف الترببة والتعليم بالانتهاء من أعمال الترميم بالمدارس





الاسكندريه جاكلين منير

كلف الدكتور محمد سلطان محافظ الاسكندرية؛ وكيل وزارة التربية والتعليم بالاسكندرية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستقبال للطلاب في بداية الفصل الدراسى الثانى و متابعة الانتهاء من الصيانة الشاملة التي تتم في بعض المدارس ومنع أي مخاطر قد يتعرض لها الطالب، ومؤكدا على ضرورة رفع صناديق القمامة من أمام المدارس وكذلك التشديد على شركة نهضة مصر لرفع المخلفات أولا بأول من داخل المدارس بمواعيد معلومة ومنظمة، مشدداً على التنسيق مع جميع الجهات التنفيذية لإزالة كافة اشغالات الطريق حول المدارس لتوفير السيولة المرورية وطلب دوريات راكبة مستمرة في تجمعات المدارس لحماية الطالبات من أي تعدي.

وأكد سلطان على آمال عبد الظاهر، بضرورة القيام بجولات تفقدية مستمرة للاطمئنان على وضع العملية التعليمية داخل مدارس الاسكندرية المختلفة ، و ضرورة الالتزام بتسليم الكتب المدرسية للطلاب ،كما أكد على ضرورة التنبيه على مديري المدارس بعدم اخراج المخلفات خارج المدراس الإ في مواعيد معلومة لكي تقوم شركة النظافة برفعها ولعدم السماح للنباشين باستغلالها .

وبناء على تعليمات المحافظ ، تفقدت آمال عبد الظاهروكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية صباح اليوم استئناف الدراسة بمدارس الإسكندرية مع بداية الفصل الدراسى الثانى وقد كانت أولى المدارس التي زارتها مدرسة الشاطبى الاعدادية بنين بإدارة وسط التعليمية ، حيث حضرت طابور الصباح والإذاعة المدرسية وتحية العلم والنشيد الوطنى وتأكدت من سير العملية التعليمية على الوجه الأكمل .

هذا وقد أوضحت عبد الظاهر انتظام صباح اليوم الدراسة في ٢٢٨١ مدرسة حوالى مليون ونصف طالب فى على مستوى الإدارات التعليمية الثمانى بالإسكندرية ، كما تمت اضافه ١١مدرسة جديدة للخدمة والمدارس الجديدة التى تم إضافتها لمدارس الإسكندرية ١١مدرسة بإجمالى ١٩٢ فصل يخدمون ما يقارب ٩٦٠٠طالب تقريبا ، موضحة بأنه تم إخلاء ٢٢مدرسة للصيانة وتوفير البديل لها لحين الصيانه بها منها ٣مدارس في إدارة المنتزه، و مدرسه واحدة في الجمرك ،و مدرستان في العامرية ،و ٥مدارس في ادارة وسط التعليمية، و ٤مدارس في ادارة غرب، و ٣مدارس في إدارة شرق ، و مدرستان في العجمي ، و مدرستان في برج العرب ، مشيرة بأنه ستتم زيارة لجنة هيئة ضمان الجودة والاعتماد لعدد ٢٨ مدرسة يوم ٢٦فبراير٢٠١٨

أزالت الأجهزة التنفيذية بحي شرق بالإسكندرية الحدايد والكتل الخرسانية والكاوتش التالف والبراميل الحديدية بمناطق متفرقة من نطاق الحي، حيث شنت حملة موسعة استهدفت شارع الميمون فتحيه بهيج، وشارع الشيخ أحمد أبو على، وشارع ابن الجزار، وشارع صلاح عطية، وشارع علوى منطقة فلمنج، وشارع عبد العزيز عجمية، وشارع سانت جيني، وشارع سكينة بنت الحسين منطقة كفر عبده، وتم خلال الحملة رفع جميع التعديات علي حرم الطريق العام وإزالة كل ماهو مخالف.

كما قام حي غرب بمتابعة أعمال مشروع الصرف الصحي بشارع 218 وبمنطقة نجع العرب، وذلك في إطار الإهتمام بتحسين مستوى وجودة خدمات المرافق المقدمة للمواطن السكندري.

وقامت إدارة الكهرباء بحي غرب بالإشراف على قيام الهيئة العربية للتصنيع بأعمال صب أعمدة الإضاءة العامة حيث تم صب عدد 34 عامود إضاءة عامة بشارع السلام وشارع جراج النقل العام خلف الموقف الجديد ،وتم البدء في أعمال شد الشبكة الهوائية للأعمدة، وذلك بوجود مديري ومهندسي وفني إدارة الكهرباء بالحي ومسئولي الهيئة العربية للتصنيع.