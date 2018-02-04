مجموعات مسلحة تستهدف بالقذائف ضاحية حرستا وعش الورور بريف دمشق





دمشق (أ ش أ)

استهدفت المجموعات المسلحة، اليوم الأحد، حى "عش الورور" وضاحية "حرستا" السكنية فى دمشق وريفها بالقذائف.

وقال مصدر فى قيادة شرطة ريف دمشق ،حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" إن 3 قذائف صاروخية سقطت بعد ظهر اليوم الأحد، على ضاحية "حرستا" السكنية أطلقتها المجموعات المسلحة المنتشرة فى الغوطة الشرقية، أسفرت عن إصابة 7 مدنيين بجروح متفاوتة ووقوع أضرار مادية فى الممتلكات"، مضيفا "أن المجموعات المسلحة اعتدت أيضا على حى "عش الورور" بمنطقة "برزة" بقذيفتين صاروخيتين أسفرتا عن أضرار مادية فى منازل الأهالى وممتلكاتهم.

وردا على الاعتداءات، أفادت "سانا" بأن وحدات من الجيش السورى وجهت ضربات دقيقة على مناطق إطلاق القذائف فى عمق الغوطة الشرقية، أسفرت عن تدمير عدد من منصات إطلاق القذائف وإيقاع خسائر فى صفوف المجموعات المسلحة.

وكان 8 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 13 أخرون بجروح يوم الخميس الماضى حسب وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" نتيجة اعتداء المجموعات المسلحة بعدد من القذائف على حى "عش الورور" فيما لقيت امرأة مصرعها وأصيب شخصان نتيجة اعتداء مماثل على حى "المزة 86"، كما اعتدت المجموعات المسلحة بـ 17 قذيفة صاروخية على ضاحية "حرستا" السكنية، أدت إلى أضرار مادية فى ممتلكات الأهالى ومنازلهم.

يذكر أن القيادة العامة للجيش السورى أكدت ،فى 22 يوليو الماضي، وقف الأعمال القتالية فى عدد من مناطق الغوطة الشرقية بريف دمشق، مؤكدة فى الوقت نفسه أنه سيتم الرد بالشكل المناسب على أى خروقات.