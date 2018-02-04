video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 04 فبراير 2018 08:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مجموعات مسلحة تستهدف بالقذائف ضاحية حرستا وعش الورور بريف دمشق

الأحد، 04 فبراير 2018 05:58 م
مجموعات مسلحة تستهدف بالقذائف ضاحية حرستا وعش الورور بريف دمشق قذائف - أرشيفية


دمشق (أ ش أ)
إضافة تعليق

استهدفت المجموعات المسلحة، اليوم الأحد، حى "عش الورور" وضاحية "حرستا" السكنية فى دمشق وريفها بالقذائف.

وقال مصدر فى قيادة شرطة ريف دمشق ،حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" إن 3 قذائف صاروخية سقطت بعد ظهر اليوم الأحد، على ضاحية "حرستا" السكنية أطلقتها المجموعات المسلحة المنتشرة فى الغوطة الشرقية، أسفرت عن إصابة 7 مدنيين بجروح متفاوتة ووقوع أضرار مادية فى الممتلكات"، مضيفا "أن المجموعات المسلحة اعتدت أيضا على حى "عش الورور" بمنطقة "برزة" بقذيفتين صاروخيتين أسفرتا عن أضرار مادية فى منازل الأهالى وممتلكاتهم.

وردا على الاعتداءات، أفادت "سانا" بأن وحدات من الجيش السورى وجهت ضربات دقيقة على مناطق إطلاق القذائف فى عمق الغوطة الشرقية، أسفرت عن تدمير عدد من منصات إطلاق القذائف وإيقاع خسائر فى صفوف المجموعات المسلحة.

وكان 8 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 13 أخرون بجروح يوم الخميس الماضى حسب وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" نتيجة اعتداء المجموعات المسلحة بعدد من القذائف على حى "عش الورور" فيما لقيت امرأة مصرعها وأصيب شخصان نتيجة اعتداء مماثل على حى "المزة 86"، كما اعتدت المجموعات المسلحة بـ 17 قذيفة صاروخية على ضاحية "حرستا" السكنية، أدت إلى أضرار مادية فى ممتلكات الأهالى ومنازلهم.

يذكر أن القيادة العامة للجيش السورى أكدت ،فى 22 يوليو الماضي، وقف الأعمال القتالية فى عدد من مناطق الغوطة الشرقية بريف دمشق، مؤكدة فى الوقت نفسه أنه سيتم الرد بالشكل المناسب على أى خروقات. 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المعارضة التركية تدعو لإعادة العلاقات مع دمشق للحفاظ على وحدة أراضى سوريا

عودة 96 لاجئا ونازحا سوريا إلى بيوتهم فى حلب وحمص ودير الزور

مقتل شخص جراء قصف الجيش التركى على عفرين

سوريا

اخبار سوريا

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم



لا تفوتك
خالد صلاح يكتب: الإخوان أقوى من المعارضة المدنية.. إحنا مش هنضحك على نفسنا

خالد صلاح يكتب: الإخوان أقوى من المعارضة المدنية.. إحنا مش هنضحك على نفسنا

"البيئة" تحذر من زيادة نسبة الملوثات فى الهواء بداية من اليوم وحتى الثلاثاء

"البيئة" تحذر من زيادة نسبة الملوثات فى الهواء بداية من اليوم وحتى الثلاثاء

كتاب إسرائيلى جديد يكشف رعب الموساد من برنامج الصواريخ المصرى منذ الستينات.. وكالة الاستخبارات الإسرائيلية عاشت أجواء ذعر بعد معرفتها بتعاون علماء ألمان مع القاهرة.. والقلق تزايد من احتمال نشر رؤوس مشعة

كتاب إسرائيلى جديد يكشف رعب الموساد من برنامج الصواريخ المصرى منذ الستينات.. وكالة الاستخبارات الإسرائيلية عاشت أجواء ذعر بعد معرفتها بتعاون علماء ألمان مع القاهرة.. والقلق تزايد من احتمال نشر رؤوس مشعة

"قصة نجاح لبرنامج الإصلاح".. مصنع سكر الغرير يعود للحياة بمليار دولار.. وزارة الاستثمار والرقابة الإدارية يتحدان لإنجاز المشروع بعد جمود 3 سنوات.. وسحر نصر: يغطى 80% من الفجوة الاستهلاكية ويوفر 200 ألف فرصة عمل

"قصة نجاح لبرنامج الإصلاح".. مصنع سكر الغرير يعود للحياة بمليار دولار.. وزارة الاستثمار والرقابة الإدارية يتحدان لإنجاز المشروع بعد جمود 3 سنوات.. وسحر نصر: يغطى 80% من الفجوة الاستهلاكية ويوفر 200 ألف فرصة عمل

محمد صلاح أسرع لاعب فى تاريخ ليفربول يصل إلى 20 هدفًا بالدورى الإنجليزى

محمد صلاح أسرع لاعب فى تاريخ ليفربول يصل إلى 20 هدفًا بالدورى الإنجليزى

مصر استوردت 12 سلعة استفزازية بـ326 مليون دولار خلال 8 أشهر.. تعرف عليها

مصر استوردت 12 سلعة استفزازية بـ326 مليون دولار خلال 8 أشهر.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة