مجلس كنائس مصر يبدأ أسبوع الصلاة من أجل الوحدة منتصف فبراير

مجلس كنائس مصر يبدأ أسبوع الصلاة من أجل الوحدة منتصف فبرايرالأحد، 04 فبراير 2018 02:00 ص
البابا تواضروس الثانى
كتبت سارة علام
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يبدأ مجلس كنائس مصر، منتصف فبراير الحالى، احتفاليته السنوية المعروفة باسم "أسبوع الصلاة من أجل الوحدة المسيحية"، حيث دأبت الكنائس المسيحية على تنظيم اجتماعات صلاة مشتركة تستضيفها كل كنيسة بالتناوب، ويتشارك فيها ممثلون عن كل الطوائف.
يبدأ الأسبوع يوم 15 فبراير بكنيسة الروم الأرثوذكس بالظاهر فى اجتماع صلاة بعنوان "يمينك يا رب توحدنا"، وتشارك فيه كل الكنائس الأعضاء من الطوائف الثلاثة الأرثوذكس والإنجيلية والكاثوليك، وفى منتصف الأسبوع يلقى البابا تواضروس عظته الأسبوعية من كنيسة الجيوشى بشبرا ضمن فعاليات الأسبوع.. يأتى ذلك بهدف تدعيم أواصر الوحدة بين الكنائس المسيحية فى مصر.
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