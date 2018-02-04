مبيعات المؤسسات الأجنبية تهبط بالبورصة فى جلسة بداية الأسبوع

وتراجع قيمة التداول لأقل من مليار جنيه..
مبيعات المؤسسات الأجنبية تهبط بالبورصة فى جلسة بداية الأسبوعالأحد، 04 فبراير 2018 02:53 م
البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، على تراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المؤسسات الأجنبية، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 10.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 851.158 مليار جنيه.
وتراجع إجمالى قيمة التداول على الأسهم بالبورصة إلى 850 مليون جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع، بصافى قيمة بلغت 7.1 مليون جنيه، 92 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بصافى قيمة 27 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، 59 مليون جنيه، 10.8 مليون جنيه، على التوالى.
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 14874 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.92% عند مستوى 2644 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 14514 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 857 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.80% ليغلق عند مستوى 2040 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 510 نقطة.
فيما ارتفعت أسهم 27 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وانخفضت 125 شركة، ولم تتغير 27 شركة.
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