مباحث الغربية تكشف غموض غرق فتاة جامعية بالهويس بالمحلة

الغربية - عادل ضرة

كشفت جهود ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية، تحت إشراف اللواء أيمن لقية مدير الإدارة، غموض العثور على جثة لفتاة تدعى يمنى الجندي غارقة فى الهويس بالمحلة.

وتوصلت تحريات المباحث التي قادها العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، وضباط مباحث مركز المحلة، عدم وجود شبهه جنائية وراء وفاتها ولا توجد بها أي إصابات ظاهرية.

كما كشفت التحريات أن الفتاة مرت بأزمة نفسية بعد انفصال والدها عن والدتها، وعثر على جثتها غارقة ولا توجد شبهه في وفاتها.

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، بالعثور على جثة الفتاة غارقة بالهويس بالمحلة، وتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وقررت النيابة استدعاء الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وتبين من تقرير مفتش الصحة عدم وجود شبهه جنائية وراء الواقعة وأن الوفاة نتيجة اسفكسيا الغرق.