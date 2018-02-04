"ماونتن فيو" تقدم شققا بمميزات الفيلات فى مشروعها المبتكر iapartments





فى إطار تقديم إضافة جديدة للمنظومة العقارية بمصر، تعلن شركة "ماونتن فيو" أحد أكبر المطورين فى حقل الاستثمار العقارى، عن ارتفاع مبيعاتها بنسبة 200٪ من الوحدات الفاخرة من أحدث مشروعاتها "i apartment" التى تقدم فيه ابتكارا فريدا شديد الخصوصية فى السوق العقارى المصرى.

يتضمن المشروع العملاق شققا بمميزات الفيلا، ما يعد تطورا حقيقيا فى سوق العقارات، وذلك بأسعار تنافسية تلبى أذواق عملائها الراقية، وفى الوقت نفسه تناسب قدراتهم الشرائية، إذ يعد إنشاء هذه الوحدات بمميزاتها ومواصفاتها الفخمة، تحديا، وافقت "ماونتن فيو" على خوضه منذ البداية، وتحملت نتائجه التى فاجأت جميع المستثمرين والعاملين فى السوق العقارى وساهمت فى حراك الاستثمار المصرى ودفعه للأمام، وضاعف من قيمة أرباح الشركة الأهم فى السوق، وتستعد "ماونتن فيو" حاليا لتسليم الوحدات لعملائها فى أقرب وقت، لتعزز الشركة من مستوى نشاطها الاستثمارى والبيعى، وتؤكد على مكانتها الرائدة وسمعتها فى سوق العقارات وارتباطها الوثيق مع عملائها الذى يعد الدعامة القوية والركيزة الأساسية لانطلاقة الشركة من البداية، ووصولها لقمة المهنية والاحترافية.

ووفق منظومة عمل دقيقة ودراية كاملة بأسرار السوق، نجحت "ماونتن فيو" فى وقت قياسى بالوفاء بوعودها لعملاء "i apartment" الذين يتمتعون بأذواق راقية تتناسب مع مكانتهم المرموقة، وثقافتهم الواسعة، ومناصبهم الرفيعة فى المجتمع، فضلا عن إطلاعهم على أحدث الصيحات المعمارية العالمية، واهتمامهم بامتلاك وانتقاء أفضل الوحدات والتجمعات السكنية المتاحة، ويرجع إنجاز مشاريع ماونتن فيو فى وقت قياسى لتاريخها الطويل ومهنيتها واحترافيتها وخبرتها المكتسبة من إرثها العقارى الكبير الذى نفذته بمعايير عالمية دقيقة، وهو ما يؤكد على دورها الريادى وتميزها فى إنشاء التجمعات السكنية المتكاملة.

صمم ماونتن فيو مشروع "i apartment" بمواصفات خاصة يليق بمكانتها ككيان عملاق، تلبى طلبات واحتياجات أرقى طبقات المجتمع، ممن يبحثون عن التميز والرقى والحداثة والاختلاف والخصوصية، رافضة المتاجرة برفع شعارات رنانة أو جمل دعائية كاذبة وساحرة، وركزت كل جهودها على مشاركة ثمار نجاحها مع عملائها وتنفيذ مشروع"i apartment" بالمعايير التى صممها مهندسوها حتى خرج المشروع كما تمناه عملائها وأكثر، وعكفت الشركة على مواصلة تقديم خدماتها، وإرضاء عملائها من خلال تحرى الدقة المتناهية فى كل تفاصيل الوحدة من الخدمات المقدمة بها، والتشطيبات، والتصميمات المستخدمة.

ومن واقع رؤية "ماونتن فيو" لمستقبل السوق العقارى المصرى والذى جعلها تضع المتغيرات الإقتصادية فى عين الاعتبار، قال أيمن إسماعيل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة "ماونتن فيو" إن خطط الشركة فى تطوير مشاريعها تعتمد بشكل كبير على التماشى مع خطط الدولة للتطوير والإصلاح الاقتصادى بما يحقق نهضة تنموية حقيقية فى جميع المجالات، وبخاصة مجال الاستثمار العقارى، مضيفا أن ماونتن فيو تعمل على التعاون مع جميع جهات الدولة لتقديم مجتمعات عمرانية جديدة، تخدم المصريين، وتحقق رؤية الدولة لمجابهة أخطار التكدس السكاني، وزيادة الطلب على الوحدات العقارية فى ظل الزيادة السكانية وارتفاع أسعار العقارات."

وأشار إسماعيل إلى أن مشروع iCity من أضخم مشروعات التطوير العقارى فى مصر، حيث إنه الأول من نوعه الذى يتم تنفيذه بنظام المشاركة بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بنسبة 40%، وتحالف "ماونتن فيو – سيسبان" السعودى المصري، بنسبة 60%، حيث تم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالمشروع فى المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، والذى تم الإعلان من خلاله أن المشروع يهدف بشكل رئيسى إلى الدفع بعجلة التنمية والاستثمار فى القطاع العقارى من خلال توفير وحدات سكنية عصرية بأسعار منافسة على مساحة 500 فدان.

وتقدم "ماونتن فيو" مشروع i apartment (4D) بنموذج رباعى الأبعاد، يقسم المدينة إلى عدة مستويات، الأول، مخصص لمنطقة الجزيرة والتى يحصل الملاك على حق دخولها ودخول جميع مبانيها، والثانى، مخصص لمنطقة "كورنيش المشاة" والتى تم بناؤها خصيصًا مراعاةً لتحقيق أعلى سبل الآمان والخصوصية لمحبى المشى بعيدًا عن خطورة الطرق والتعرض للسيارات، حيث تم فصل السيارات فى طرق مخصصة "i-Car".

كما تم فصل باقى السيارات الغير خاصة فى منطقة المواصلات، ولتجربة أكثر تكاملًا تخلق "ماونتن فيو" المستوى الثالث المخصص للحدائق التى تتيحها لجميع الملاك، كما يتوفر لهم إمكانية الاشتراك فى عضوية النادى الخاصة والتى تمنح امتيازات غير مسبوقة، كما يتاح لهم الاستمتاع بالحديقة المركزية للمدينة بمساحاتها الخضراء الشاسعة المصممة على غرار أحدث طرازات الساحات الأوروبية، هذا بالإضافة إلى المستوى الرابع الذى يشمل جميع أنظمة المداخل والمخارج ذات البوابات الذكية والتى تخلق شبكة من الطرق المتطورة التى تصل السائق بالمنزل فى أقل وقت ممكن.

وبهذا التصميم العمرانى الفريد الذى يعتمد 4 خطط فى منتج نهائى واحد تؤسس "ماونتن فيو" لتجربة الحياة العصرية المتكاملة، كما يؤكد هذا الإنجاز العمرانى على ريادة "ماونتن فيو" فى عالم التخطيط العمرانى الذكى وتقديم الحلول العصرية فى مجال التطوير العقارى.