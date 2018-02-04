مؤتمر الأسقف الوطنى بالكونغو الديمقراطية يطالب بإطلاق سراح كاهن كاثوليكى





كينشاسا (أ ش أ)

طالب المؤتمر الأسقفى الوطنى فى الكونغو الديمقراطية بإطلاق سراح الكاهن الكاثوليكى سباستيان يبو الذى تم اختطافه فى العاصمة كينشاسا من قِبل رجال يرتدون زيا مدنيا، ولم تتوفر أية معلومات عنه منذ ذلك الحين.

وقال سكرتير لجنة الاتصالات الاجتماعية للمؤتمر الأسقفى الأب جان مارى بومنجولا - حسبما ذكر راديو (أفريقيا 1) اليوم الأحد - إن المؤتمر يدين عملية الاختطاف، ويطالب بإطلاق سراح الكاهن سباستيان فورًا.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية فى الكونغو الديمقراطية فى ديسمبر من العام الجاري، وذلك بعد إرجائها أول مرة إلى نهاية ديسمبر الماضي، حيث انتهت ولاية الرئيس الكونغولى جوزيف كابيلا فى 20 ديسمبر عام 2016.